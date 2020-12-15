比起外表，擁有這三種特質的女生，更對男人的胃口

我是廣告 請繼續往下閱讀
01. 愛笑的女生，運氣都不會太差。
說笑容是女生最強的武器之一，真的是一點都不為過！愛笑的女生之所以運氣不會太差，就是因為這樣開朗的性格，和讓人一看就舒服的笑容，貴人與好運才會不請自來。
無論男女，很少人會不喜歡這樣輕鬆愉快的相處，尤其相對內斂的男人來說，其實就很需要一個愛笑的女生，來熱鬧自己的生活。當然，笑容是女生最好看的化妝品，這點依然是無法反駁的事實。
02. 細心體貼，能適時給出關心。
對於平常比較不會表達心事的男人來說，很多事情都會悶在心裡，他們不是不願意講，而是不知道該怎麼訴說。所以，能夠適時主動給出關心的女生，就像是一個溫暖的出口，能傾聽還能安慰，一下子就能在男人心裡佔據很重要的位置。
細心體貼，這是永遠不敗的優點，妳能察覺到別人沒發現的細節，就比別人多一點不同。
03. 不吝於稱讚，甚至能崇拜對方優點。
大多數的男人，都很在意「面子」這件事情，所以妳越能給對方面子，男人就越容易被妳逗得心花怒放。誇獎，就是最簡易能夠給對方面子的事情，無論是對方的專長，或者再小的事情，肯定都有值得誇獎的地方，只要妳能不吝於稱讚，對男人的心都是一種無比的療癒，好像做得再多都不會覺得累了。
男人相當享受能被崇拜的感覺，這算是絕大多數男人基因裡就被設定的參數，也就因此，男人心底始終期望有人能真心看見他的好，而若妳能如此表現，妳對他來說自然與眾不同。
以上這幾點，只要妳是發自內心的，男人肯定都能感受得到，相反的，如果妳並不是這樣的人，其實妳也可以慢慢學習，這不僅是對於異性能更有吸引力，對於妳的生活與人際關係也都會有幫助的！
男人OS：不管有什麼特質，要對我胃口，先要是我的菜。噢，沒事。