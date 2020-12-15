影／鹿港天后官開放點燈　斗首燈一盞要價50萬

歲末年終之際，彰化縣鹿港鎮天后宮今（15）日開放明年農曆牛年點燈，吸引大批信眾前來登記，鹿港天后宮總幹事劉家汶說，斗母旁的斗首燈只有一個，定價50萬元，早在開放登記前就被預約走，有人說，這一盞要價50萬元的費用接近一張台積電股票的價值。

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▲彰化縣鹿港鎮天后宮開放明年農曆牛年點燈。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 15）

× ▲彰化縣鹿港鎮天后宮開放明年農曆牛年點燈。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 15）

劉家汶指出，天后宮每年在農曆11月1日受理點燈作業，今（15）日上午8點開始作業時，就已湧入許多點燈信眾，該宮除了光明燈及太歲燈外，還有祈求「闔家平安」的拜斗燈，目前已登記了988個；另外，祈求「財運亨通的」拜斗燈則也已登記118個。

鹿港天后宮僅此一個的「財運亨通斗」的斗首，價位就要50萬元，今年已是連續第5年被從事營建事業的高姓建商點走，劉家汶說，因為高姓民眾先前每年都有擲出3個聖杯，也非常虔誠，今年確定再由高姓民眾繼續點燈。

▲天后宮每年在農曆11月1日受理點燈作業，吸引大批信眾前來登記。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 15）

× ▲天后宮每年在農曆11月1日受理點燈作業，吸引大批信眾前來登記。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 15）

劉家汶表示，歷年來「財運亨通斗」都相當受搶手，每個定價8800元，位於斗母旁斗首位置「財運亨通斗」因為只有1個，定價50萬元，民眾要點「財運亨通斗」斗首，不是有錢就可以，還得擲筊獲得媽祖的同意，必須擲出3個聖杯，同時八字格局也與斗首相合。

▲祈求「財運亨通的」拜斗燈則也已登記118個。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 15）

× ▲祈求「財運亨通的」拜斗燈則也已登記118個。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 15）

劉家汶指出，民眾要點「財運亨通斗」斗首，就是必須有3個聖杯，同時八字格局能夠與斗首合得起來，高姓民眾不只是來點斗首，更是經常來天后宮拜拜向媽祖祈求保佑，非常虔誠，因為已經連續數年都取得媽祖的同意，因此，今年不必再「博杯」，斗首直接由高姓民眾繼續點燈。

▲劉家汶指出，民眾要點「財運亨通斗」斗首，不只是要有意願，還要取得媽祖的同意，也就是必須有3個聖杯。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 15）

× ▲劉家汶指出，民眾要點「財運亨通斗」斗首，不只是要有意願，還要取得媽祖的同意，也就是必須有3個聖杯。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 15）

高姓建商不只是來點斗首燈，平常就常來廟裡參拜媽祖，且因為已經連續數年都取得媽祖的同意，因此今年不必再擲筊，直接繼續點斗首燈，廟方發現，高姓建商點這五年中，每年都多一家公司。

劉家汶說，民眾也可上鹿港天后宮的官網點燈，該宮與中華電信、遠傳、台灣大哥大等電信業者合作，提供線上點燈。