加利夥中國廠商要弄崩台口罩市場 洪孟楷遭點名｢踹共｣
加利夥中國廠商要弄崩台口罩市場 洪孟楷遭點名｢踹共｣
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-16 10:27:11
口罩國家隊「加利」科技公司負責人林明進涉嫌進口中國非醫用口罩，混充台灣醫用級口罩進入實名制口罩通路不法牟利，士林地檢署15日依違反藥事法等罪嫌將林明進起訴，檢方偵辦時還發現他竟向中國廠商說：「我知道，就是要打擊同業，狠打，只要2-3頓，弄崩那些人市場」，相關對話曝光後引發譁然，而過去曾幫林明進喊冤的國民黨立委洪孟楷，也被大批憤怒網友點名「踹共」。
檢調指出，加利位列國家隊成員，並以公定價每片2.7元交由政府徵收口罩，林明進自6月18日起，以每片1.49元價格，從中國進口非醫療用口罩，充作加利生產的醫療口罩。每片約可賺取近1.2元價差，總計加利購入467萬8000片，其中交由政府徵收共395萬片，不法獲利共1068萬1200元。此外，加利利用身為口罩國家隊身分，以低於市價價格向經濟部徵用的不織布廠商購入醫療用口罩原料「熔噴不織布」9792公斤，但都未用於口罩實名制徵用，估算不法利益2339萬元。檢方調閱林明進與中國廠商的對話，發現林明進明知中國熔噴布品質不穩定，卻還告訴廠商「要進口爛熔噴布打擊同業，弄崩市場」。對方擔心台灣抽查，林明進還「掛保證」說非醫用口罩不會被查，強調「反正我能交政府，不怕」，更要求廠商在口罩上打上「Carry mask」鋼印，他再改裝成國家隊代碼「11」。對此，臉書專頁「抓到了！這梗很綠」Po文評論：「能自己搞砸自己，也實在不容易。」而過去曾幫林明進喊冤的洪孟楷也被網友點名，紛紛留言狠酸：「疑？哭媽媽的孟楷呢？怎麼不出來回應加利老闆的新聞呢?」、「這樣...會再哭一次」、「直接切割甩鍋了」、「洪孟楷加油！怎麼不見了？去跟加利喬嗎？」、「洪大立委怎麼閉嘴了？？？」、「那一些為林明進幫腔的國民黨民代？」、「前幾個月護航的怎麼不出來了？」、「洪孟楷出來打球，你當球」。