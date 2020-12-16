台美線上論壇　美前官員：台灣安全不是「全靠軍事」

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這是國家政策研究基金會今年舉辦的第二次「中華民國-美國線上論壇」，副董事長連勝文擔任主持人，與談人包括美國前駐緬甸大使米德偉、新加坡國立大學資深訪問學者唐安竹、國政基金會國安組召集人林郁方及前外交部次長夏立言，以「拜登當選對中華民國的機會與挑戰」為主題，展開視訊論壇。
唐安竹曾長期擔任美國國務院「中國大陸、台灣、蒙古」科科長，他認為，美國對台政策不是因應中國大陸而出現的產物。它是美國面臨外在挑戰的結果，美國對台灣的支持是兩黨相同，非共和黨或民主黨單一為之，美國對台灣防衛承諾將不會改變。
唐安竹也說明他對北京的觀察，他表示，北京的核心政策不會改變，仍將是個人統治與強硬路線。中國大陸強調第十四個「五年計畫」和「中國製造2025」，希望能脫離對西方產業鏈的依賴，不再受西方控制。唐安竹預期美國與中國大陸的雙邊關係不會有重大突破。拜登上任後，美國與中國大陸將不可避免地在某些領域上仍會持續衝突，但在某些部分可以合作，拜登的做法將會比較彈性。
他也引用美國皮尤研究中心（Pew Research Center）民調表示，在受訪的14個民主國家中，民眾對中國大陸的反感度達到18年來歷史新高，中國大陸與澳洲、歐洲的衝突正在深化。
唐安竹表示，台灣防疫成功讓中國大陸內部受到很多政治壓力，拜登未來會以東協國家為中心，重建東亞對美國的信任度，同時管控美國與中國大陸的緊張關係，台美關係是美國重要的國家利益，支持台灣在美國是兩黨的共識。
米德偉發言，拜登上任之初，外交政策不會是他的施政重點，拜登對國際事務相當嫻熟，在國會擁有四十年資歷，並曾任參議院外交委員會主席。米德偉指出，目前尚不清楚拜登未來的亞洲政策，因為新政府尚未形成，他不能代表拜登政府發言，但可就拜登過去數十年來從政的表現來歸納分析。
米德偉表示，拜登支持多邊主義，重視多邊框架，捍衛美國及盟邦的利益，揚棄川普的單邊主義，川普心中卻只有美國。美國與以前不同，以前是想要擁有伙伴，現在是需要有伙伴，最近中國大陸專注於國際體系，美國卻轉往其他方向，犧牲了本身的利益。
他說，拜登的國安團隊如蘇利文（Jake Sullivan）及布林肯（Antony Blinken）向來關注民主與人權議題，民主國家應捍衛人類的普世價值，一個被民主主導的世界，非常不同於極權主導的世界。台灣是亞洲成功的範例，無論在人權、氣候、科技、環境上的表現，均堪稱典範，美國新政府需要台灣成為美國的伙伴。台灣不只是華府與北京戰略競爭的一部分，台灣應享有該得的尊嚴，只要維持自由民主，美國就會繼續支持中華民國。
他們也表示，美國政府願意協助台灣拓展國際活動空間，與參與區域性經濟整合，在諸如防疫、氣候變遷、科技等面向共同合作。米德偉大使進一步指出，台灣的民主與人權是亞洲的典範，拜登非常重視這些，台灣可運用自身優勢，加強雙方合作。
林郁方在會中提到，目前全世界只有極少數國家有能力設計和製造軍用潛艦，若無美國積極協助，台灣的國造潛艦計畫會遭遇許多困難。江啟臣主席也表示，川普政府出售巨額武器給台灣，國民黨做為在野黨有責任在立法院審查軍售預算，川普提供的武器項目有調整的空間。
唐安竹回應，台灣的安全不是全靠軍事，軍售預算不是對或錯的問題，而是台灣對自己的國家安全的承諾與努力，占GDP多少不是重點，而是要如何面對來自中國大陸的挑戰，和平時期應如何規畫，戰時又該如何因應。他強調強大的軍隊可以嚇阻解放軍，平日做好戰爭準備，採取小而精的非對稱戰略，例如採購無人機、水雷及加強海岸防衛力量等。足夠的國防經費可以給予現代化的軍隊良好的武器，這些關係著軍隊士氣及募兵成效。
此外，林郁方也提問，拜登政府未來是否考慮重新加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），他認為美國若加入CPTPP，中華民國也會有較佳機會加入。唐安竹認為，美國與其他國家合作，同時也創造機會給台灣，但台灣也需要自己與CPTPP的會員國打好關係，因為只要一個國家反對，就沒辦法進入這個組織。
國民黨主席江啟臣表示，國民黨堅持親美立場，期盼和美國各方維持密切關係，並就各類議題，彼此進行廣泛交流。他強調國民黨尋求兩岸和平發展的目標不變，期望兩岸盡速恢復對話，降低緊張情勢。他也希望美國政府能依據《台灣關係法》，持續對台灣出售武器和裝備，以維持台海和平，並確保台灣的民主政治。