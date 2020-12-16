全球首座5G智慧工廠在高雄啟用　陳其邁直呼「太神奇了」

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對於全球首5G mmWave智慧工廠能在高雄設立，高雄市長陳其邁致詞時直呼，「真的是太神奇了」，不僅如此，前幾日他前往視察時發現，第一線工程師都是講台語，「這個才是厲害」，這代表著台灣在整體封測產業、5G應用以及智慧工廠的技術上，都保持全球的領先；另外，他也希望這種智慧製造的技術也「不用藏私」，應與其他產業一起進行數位創新、數位轉型，讓這種虛實整合的技術翻轉高雄整體產業。
日月光半導體製造執行長吳田玉指出，這座智慧工廠的成立，象徵著三家企業的心血結晶，首先是中華電信完整的資安系統、5G方案，其次是在全球5G毫米波領域有領導地位的高通，最後是日月光11年來對智慧工廠的專注心力，這3家企業將過去的經驗整合，才能在台灣的高雄見證全世界第一座的5G mmWave智慧工廠；不論這家智慧工廠的投資金額多少，最重要的是這幕後的前瞻性以及未來所產生的經濟效應，且也將為全世界提供一個榜樣，這影響將相當巨大。
中華電信董事長謝繼茂表示，這座智慧工廠的成立，全都是使用台灣在地工廠、人才以及技術，象徵著台灣在5G技術具有領導地位；國內5G可釋出的28GHz mmWave總頻寬為3.5GHz的9倍以上，可滿足企業對於高速率、低延遲的需求；中華電信擁有mmWave最大連續頻寬600MHz，並且致力於研究5G、物聯網、AI人工智慧、資安、大數據等五大領域，希望透過這些技術應用，促進智慧工廠的推廣，引領台灣5G產業快速升級與轉型，未來也希望透過國際雲端的平台，將台灣的創新能力帶往國際。
美國高通公司副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，高通能與台灣企業夥伴合作，建置全球第一座內含智慧工廠的5G mmWave企業專網，凸顯台灣資通訊產業供應鏈完整及技術優勢，以及高通對台灣市場及企業夥伴的高度重視；5G全頻譜運用才能展現「真」5G的高速、低延遲及大頻寬的特點，否則無法做到自動巡檢所需的即時大量資料處理及AR同步遠端協同修機這些真正的智慧工廠功能；而台灣擁有OEM、ODM技術與人才優勢，高通將提供技術支援，協助加強毫米波技術掌握，讓台灣成為毫米波基地，共同為強化台灣5G網路完整性及發展5G產業生態系而努力。
據了解，參與此次5G mmWave企業專網智慧工廠28GHz頻譜基地台建置的台灣廠商，包括電信寬頻設備廠中磊電子和智慧視覺解決方案供應商華晶科技，還有多家採用高通技術的5G垂直應用，包括仁寶電子的5G MR眼鏡，以及第一屆「高通台灣創新競賽」入圍團隊灼灼科技（DT42）的人工智慧檢測系統；未來，5G mmWave企業專網智慧工廠計畫以1年為期，預計完成後將實現更多5G企業專網垂直應用功能。