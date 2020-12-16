賴清德接見將離職澳洲駐台代表 憶起兩人在部落同樂過往
賴清德接見將離職澳洲駐台代表 憶起兩人在部落同樂過往
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-16 16:12:51
澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）將離職，副總統賴清德今日接見他時表示，肯定高戈銳代表任內，台澳各項交流都有長足的進步；他曾與高戈銳在花蓮哈拉灣部落一起跳舞、一起吃阿美族美食，
賴清德致詞時首先歡迎高戈銳代表來到總統府，並表示，他與高戈銳是老朋友了，在擔任行政院長時，就與高戈銳分享了許多印太戰略相關議題。在他擔任副總統後，高戈銳也來拜訪，彼此討論了許多如何加強台澳兩國之間，在經貿、科技、能源、文化、產業等各方面的交流與合作。賴清德說，他曾與高戈銳在花蓮哈拉灣部落一起跳舞、一起吃阿美族美食，這些都是非常好的回憶。更令人感謝的是高戈銳任內，不只文化方面多所進展，台澳在各項交流都有很長足的進步。
賴清德說，蔡總統也非常肯定高戈銳全心全力促進台澳之間，在能源、生物科技、電子科技、農業等各方面的合作。他也對高戈銳及澳洲政府，堅守民主、自由、人權價值，捍衛國家尊嚴，不容別的國家侮辱澳洲，感到欽佩。台灣與澳洲共享相同的價值，在印太地區同為面對獨裁強權的第一線，兩國應團結合作，共同創造共同繁榮。他另也特別對澳洲公開表達支持台灣參與國際組織，表達謝意。
訪賓一行由外交部次長田中光陪同，前來總統府拜會副總統。
新聞來源為Newtalk 新頭殼