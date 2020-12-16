特企／紳宇實業防疫創佳績　雙品項榮獲SNQ認證

2021年生策會國家品質標章(SNQ)頒獎典禮12月10日已於台大醫院國際會議中心圓滿完成!頒獎典禮並由生策中心董事長王金平、評審團總召集人陳維昭、衛福部政務次長薛瑞元等進行授證暨頒獎，SNQ國家品質標章在業界被號稱「生醫界奧斯卡獎」,而今年SNQ認證的品項包括:醫療保健器材類、長照類、藥品類、營養保健食品類、防疫類、醫療週邊類、及化粧品類等7大類，今年申請案件相較既往增加1.5倍，競爭更為激烈，又因為今年的covid-19新冠病毒影響，其中「防疫類」更受屬目!

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紳宇實業旗下品牌「無塵氏」所推出的ACS酒精抗菌噴霧，其中，有「抗菌金三角」之稱的「ACS」分別為酒精、氯己定及銀離子，輕輕一噴就能瞬間抗菌，簡單就能達到防疫目的。除了抗菌，「除臭」更是消費者相當重視的需求，ACS酒精抗菌噴霧堪稱是室內室外最強防護，細菌連同臭味都能一併消除，其中主打「 即噴即淨」、「環境抗菌除臭」、「瞬間抗菌除臭」、「長效溫和抗菌」，讓家中就算有孩童也能安心使用。

另一款獲得認證商品「無塵氏」ACS 拭拖兩用布，含有食用級酒精、氯己定、銀離子，能三重溫和清潔抗菌，無論是拖地，或者擦拭家具與私人用品，都能讓殺菌和清香一次到位！搭配無塵氏除塵拖把使用，能大面積打掃地板，還有三種香味可以選擇。

紳宇實業今年所推出的ACS酒精噴霧及ACS 拭拖兩用布兩項防疫產品，除了受消費者喜愛之外，在國家品質標章頒獎典禮上更是大放異彩同時獲得此殊榮。