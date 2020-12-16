華航新塗裝像「中國包圍台灣」惹議 綠委：應先溝通
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-12-16 17:01:25｜update2020-12-16 17:15:38
華航日前公布全新777F貨機的塗裝，將台灣地圖包在貨機英文「Cargo」的「C」中，卻引來部分民進黨立委不滿，認為這樣的意象圖「被中國小粉紅說是台灣被中國包圍」。而英系立委蔡易餘也在今（16）日的民進黨中常會中以此為例，建議未來可以多找不會來中常會報告、溝通。
湧言會今日在立法院召開了首場記者會，卻是痛批華航新曝光的塗裝太過保守；由於華航屬交通部長林佳龍督導，而林佳龍又是正國會成員，也讓外界相當好奇湧言會與正國會之間的關係。對此，正國會立委陳亭妃則說，她自己也曾在臉書發文表示，希望華航讓台灣人告訴國際「我來自Taiwan」，這件事與派系無關。另外，在今日的民進黨中常會裡，蔡易餘則在臨時動議中就以華航新塗裝為例，建議未來可以多找部會來常會報告、進行溝通，在政策宣導、施政方向上會更有建設性，若華航塗裝事件可以事先進行溝通，應可以避免部份錯誤；還有許多支持者都相當關心的「0到6歲國家養」政策，行政院推動政策的時程、如何到位等，目前都還不清楚。據黨內人士表示，主席蔡英文在得知這樣的問題後，立刻表示，請行政院政務委員黃致達回去規劃未來可以在常會中討論的議題。