共和黨參院領袖承認拜登當選 川普：人民很憤怒！
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-16 17:32:55
美國選舉人團日前投票確定拜登獲得306票當選為第46屆總統，預計將在明年1月20日舉行就職典禮。同時，共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）公開表態，祝賀拜登（Joe Biden）當選並且呼籲其他共和黨人。美國總統川普在推特上轉發《每日郵報》有關麥康諾表態的報導，說對方太快放棄「人民非常憤怒！」
共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）祝賀拜登及其副手賀錦麗（Kamala Harris）當選，英國《每日郵報》以「麥康諾著好拜登當選，遭川普的盟友打臉」為題。川普透過轉發該篇文章，寫到「米契（麥康諾），7500萬張票創下紀錄投給了當選總統。現在放棄還早。共和黨知道必須奮鬥。人民們很生氣！」另外，日前受到川普赦免的前國安顧問佛林（Mike Flynn）也回應川普的言論，在推特上轉發自稱為「美國愛國者」的貼文，要麥康諾了解到他們並不認同將拜認定為當總統。並標記川普的帳號說道，在這個美國歷史上最嚴峻的時刻，數以百萬計的愛國者在站在（川普的）背後、周遭以及人前支持，我們絕不會像共和黨一些人一樣退縮。同時，川普的針對拜登的及選舉舞弊的法律戰仍在持續。美國司法部長日前請辭，改由副司法部長羅森（Jeffrey Rosen）擔任。《紐約時報》引述知情官員及共和黨內部消息指，川普像私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）詢問總統任命的權利，並且正在考慮要求羅森委任特別檢察官，針對拜登兒子杭特（Hunter Biden）的稅務問題。