「大里送大禮」聖誕派對19日登場 好吃好逛霸氣送大禮
「大里送大禮」聖誕派對19日登場 好吃好逛霸氣送大禮
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-12-16 19:20:00
迎接歡樂耶誕節，臺中市大里區中興商圈將在 19 日舉辦「大里送大禮」聖誕市集派對活動，商圈特色店家擺攤參與外，中興商圈祭出「聖誕三重送」吸客，包括摸彩，首獎大方送出55吋液晶電視，還有商圈守護神杙仔熱情送禮及打卡送小方巾等好康，商圈主委王郁菁歡迎民眾逛市集抽大獎，好吃好逛又好玩。
大里中興商圈迎接聖誕節活動多彩多姿，19日登場的聖誕市集派對外，即日起到18日推出「耶誕狂歡購物節」，只要在商圈消費滿額即贈「杙仔造型充電鑰匙圈」及「安心遊 2.0 」住宿進擊券。其中超搶手的杙仔鑰匙圈，不只有裝飾功能，搖身一變還能變成手機充電線，相當實用。商圈主委王郁菁表示，歲末年關，體恤民眾辛勞，更有感於政府防疫有成，為了讓大家開心出遊散心，此次好康送禮品項中，特別爭取安心遊 2.0 住宿進擊券，凡在指定旅館民宿住宿，每房使用一券，可折價500元，鼓勵民眾多多走出去，振興觀光業。王郁菁表示，歡樂耶誕節推出系列活動，希望能為商圈吸客拼經濟，也希望增進商圈與鄰里間互動，讓大里中興商圈和守護神杙仔的諧音「起來」一樣，越來越興盛。她邀請民眾 19 日到大里區參加聖誕市集派對，「大里送大禮」，手筆超霸氣，包括 55 吋液晶電視、最夯遊戲機 SWITCH等多項大獎。此外，市集網羅有小朋友最愛的魔術表演、免費遊樂設施，邀請到迷火佛拉明哥舞團，帶領現場民眾一同派對跳舞，好吃好逛又好玩，保證嗨翻大里，愉快過周末。