國家文化記憶庫上線　蘇貞昌：有如台灣的文化銀行

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國家文化記憶庫上線　蘇貞昌：有如台灣的文化銀行

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-12-17 11:33:44

行政院院會記者會
▲文化部今（17）日在行政院院會中報告國家文化記憶庫計畫執行情形。行政院長蘇貞昌裁示指出，國家文化記憶庫「有如台灣的文化銀行」。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.12.17）
由文化部推動的「國家文化記憶庫」已於10月17日上線，文化部今（17）日在行政院院會中報告執行情形。行政院長蘇貞昌裁示指出，國家文化記憶庫「有如台灣的文化銀行」，透過系統性和主題性，徵集收藏全民記憶資料。蘇貞昌也說，政府應透過不同手法講故事，讓資料庫活用，讓更多人知道。
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蘇貞昌表示，一個國家的文化與歷史，是形塑國家認同，團結國民最重要的基礎。政府有相當責任，要把過去台灣社會共同擁有的集體文化記憶，加以保存，讓更多民眾知道，也唯有這樣，台灣文化才有可能持續扎根、深化。
蘇貞昌說，國家文化記憶庫有如台灣的文化銀行，透過系統性和主題性，徵集收藏全民記憶資料，並以數位化、規格化方式，推廣台灣原生文化素材，從教育、產業和生活等不同面向，深化公民文化素養，將珍貴的文化素材做最好的應用，也邀請全民共筆書寫，讓記憶庫成為活資料庫，意義深遠，值得肯定。

蘇貞昌表示，國家文化記憶庫上線2個月來，已建立超過270萬筆素材，請各部會積極運用這個記憶庫平台，共同將所轄、業管內具有歷史價值的檔案資料，收存到記憶庫，並且積極開放授權，供社會各界運用，讓這個平台成為台灣最豐富的文史資料庫，更是人民最容易親近的歷史寶庫。

蘇貞昌指示各部會積極協助推廣與運用文化記憶庫平台，例如：與12年國教課程連結、結合地方創生，也要多鼓勵民間運用記憶庫開發具台灣文化的原創IP(智慧財產權)，結合影視音及各種內容產業，創造文化記憶庫更大的產值，以振興台灣文化產業，讓文化記憶不只屬於過去，也能創造我們的未來。
蘇貞昌也說，政府應透過不同手法講故事，讓資料庫活用，讓更多人知道。讓珍貴資料庫從私部門進入到公部門，公開徵求資料同時也要給予尊重跟禮遇，讓其變成全民公產；相關部會就相關的資料，也應該共同蒐集、保存，讓台灣最足以傲視人的成就跟辛苦的過程，不但讓世人知道，也讓下一代知道我們這一代人也是這麼努力地承先啟後。
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