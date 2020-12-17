特企／麥卡倫 RED COLLECTION　史上酒齡最高78年

自1826年創建至今，麥卡倫持續引領威士忌高端市場與品味視野，在全球拍賣場上嘯吒風雲，不斷創下拍價新高紀錄，為珍稀酩貴威士忌的代名詞，為世人紀念最古老的麥卡倫時光，2020年酒廠推出全新威士忌系列──「麥卡倫The Red Collection」， 為史上酒齡最高的威士忌裝瓶作品，亦為拍賣場上歷來陳年最久的威士忌。麥卡倫為倫敦蘇富比慈善拍賣會訂製唯一兩套「The Red Collection: 西班牙插畫大師Javi Aznarez藝術酒標紀念版」，一套保留在麥卡倫檔案庫，另一套拍出天價75萬6,400英鎊（約台幣2,800萬），拍賣所得撥捐給英國慈善組織City Harvest，幫助受COVID-19新冠肺炎疫情影響的弱勢族群。

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在全球特定地區銷售的「麥卡倫The Red Collection」，酒標數字印著讓酒饕一眼識別的麥卡倫紅（The Macallan Red）──40年、50年、60年、71年、74年、78年，以及麥卡倫威士忌大師Kirsteen Campbell與麥卡倫首席釀酒師Sarah Burgess親筆簽名，一組六瓶麥卡倫「超高齡」俱樂部成員排成一列，使全球麥卡倫粉絲無不為之震撼，它們被悉心盛裝在一個橡木展示盒中，裡頭襯有柔軟紅色蘇格蘭皮革，呵護被封藏的歷史。

麥卡倫「紅」：珍稀麥卡倫的代表色





「麥卡倫紅」（The Macallan Red）是威士忌的世紀傳奇，地位可媲比寶石界最珍稀的鴿血紅，源自於紀念麥卡倫前身創始人亞歷山大．里德（Alexander Reid），他以先進的大麥耕種方式和優質威士忌，取得蘇格蘭第一批蒸餾許可證，其姓氏Reid在蘇格蘭是象徵「紅色、紅頭髮」的意涵，而後酒廠被獨具慧眼的羅德里克．坎普（Roderick Kemp）買下，制定麥卡倫至今一直堅持領先業界的質量標準（包括使用頂級雪莉桶熟成），他在1903年推出Choice Old老酒系列就以紅色酒標和其他黑標產品做區隔。坎普的後裔艾倫．希亞克（Allan Shiach）作為酒廠的前任總裁，曾在1980年代推出1938、1940 與1950珍稀麥卡倫，並為其一一繫上紅絲帶，代表無上的歷史年份與工藝價值。





回味歷史，最古老的威士忌舊夢





從世上最古老、稀有橡木桶汲取裝瓶的「麥卡倫The Red Collection」，隨著時光點滴成獨一無二的天然原色，為麥卡倫酒廠的巔峰之作，近兩個世紀的堅持完美，代表麥卡倫對傳統和工藝的深切敬意，歷代麥卡倫威士忌大師以招牌銅製蒸餾器──斯貝賽最小的蒸餾器，與精心挑選的手工橡木桶中慢慢熟成原酒，直到達到最完美的成熟時刻





麥卡倫威士忌大師Kirsteen Campbell表示：「The Red Collection中每滴珍貴酒液，都是探索麥卡倫傳統工藝的鑰匙。」「麥卡倫The Red Collection」核心為40年、50年和60年將在未來數年保持穩定供應，而71年、74年和78年則將不定期發布，它們是人類史上最古老的瓶裝威士忌，是威士忌界的未來經典





關於 The Macallan麥卡倫





自1824年創始以來屢獲獎項肯定的麥卡倫，是全球最受消費者讚賞的單一麥芽威士忌之一。其卓越的聲譽奠基於產品優異的品質及鮮明的特色，而這一切都源自於麥卡倫的六大標柱。2018年6月，麥卡倫全新酒廠暨遊客中心隆重開幕，位於麥卡倫的斯佩賽莊園的全新酒廠由國際知名建築事務所Rogers Stirk Harbor + Partners設計，共耗資1.4億英鎊，在威士忌、倉儲設備，以及麥卡倫最引以為傲的雪莉橡木桶供應鏈增加了投資。其現代風格建築模擬古老的蘇格蘭山丘，切入當地斜坡，相當引人注目。全新酒廠標誌著麥卡倫重要的里程碑，同時彰顯了麥卡倫自1824年以來這一段重要的旅程，為奢華單一麥芽威士忌發展史寫下上令人興奮的新篇章。