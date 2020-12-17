白飯怎麼煮才香？巷仔內曝「靈魂佐料」：小孩都愛吃

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白飯怎麼煮才香？巷仔內曝「靈魂佐料」：小孩都愛吃

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-17 14:47:05

白飯
▲搜狐號《小楊聊美食》分享了煮白飯的訣竅，加入「靈魂佐料」，可讓米飯變得更香。（示意圖／取自pixabay）
台灣傳統以來皆是米食社會，雖然近年西方化的飲食當道，國人吃白米飯的比例下降、吃麵食的比例提高，但白飯依舊是一般家庭中最重要的主食之一。而美食部落客搜狐號《小楊聊美食》就分享了煮白飯的料理訣竅，指出若添加一「關鍵佐料」，將可讓米飯變得更香。
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《小楊聊美食》指出，菜餚炒得好還不是最重要的，先把白飯煮好了，才能使一桌飯菜更讓人食指大動。而煮白飯的技巧到底是什麼呢？《小楊聊美食》透露，可以在煮飯時適當的加入白酒、米酒或紅酒，如此一來，便可讓米飯更加顆粒飽滿且富香氣。
▲白飯是國人飯桌上最常見的主食之一。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲白飯是國人飯桌上最常見的主食之一。（示意圖／翻攝自Pixabay）
《小楊聊美食》解釋，酒精大多是水果、穀物發酵而來，能有效催發大米，增加米飯的營養。而具體料理方法則是，在生米加好水下鍋前加入適量，白酒每次1、2滴即可，米酒則為4、5滴左右，紅酒每次6～8滴即可。酒精度數越高，用量就越少。若是酒精度數較低的甜酒，則可稍多加一些。

除了加酒，《小楊聊美食》提到加醋也有類似提味效果，但是加多了反而會過酸或過甜，建議最多不要超過2滴。有興趣的朋友可以自行多加嘗試，看看哪種最符合自己的口味喜好。下次煮白飯時，別再傻傻只會加水了！（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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