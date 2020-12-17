中國官媒喊話拜登：中方有善意　美方要有誠意

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這篇以「修復中美關係，中方有善意但也看美方誠意」為題的文章聲稱，美國部分激進反中政客在諸如「台灣、香港等涉及中國核心利益的問題」上「無理干涉」，只會遭到中方的堅決反對和果斷反制，造成兩國對抗加劇，把中美關係「拖入沼澤」。
文章說，當前中美關係正遭遇兩國建交以來最嚴重危機，摩擦頻發於各個領域。在「矛盾不斷升級的膠著時刻」，任何一方釋放的訊號都顯得格外重要。而近2週來，中方包括國務委員兼外長王毅等相關官員，已對中美關係「頻頻釋放善意」。
這篇文章聲稱，應該注意的是，中方為修復中美關係所釋放的善意訊號能否取得成效，還要看美方是否有修復中美關係的誠意。而中方維護中美關係健康穩定發展的前提是：美方也應秉持「不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏」的精神，並將這一精神落實到具體外交實踐中去。
文章宣稱，相互尊重意味著美國「應尊重中國實現民族偉大復興的權利」。美國部分政客視中國發展為威脅，焦慮於中國發展損害其主導全球的影響力，歸根結柢是「霸權思維」作祟。但事實上，中國「無心取代美國」，中國人民「通過辛勤奮鬥獲取美好生活的權利理應被尊重」。
這篇文章說，「不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏」是中美構建「新型大國關係」的基本原則，對兩國避免「修昔底德陷阱」悲劇至關重要。中國在新的歷史關頭重申這一原則，是因為對中方而言，美方的誠意，體現在「恢復對這一原則的堅持」。（編輯：翟思嘉）1091215