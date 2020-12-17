復健與針灸對中風有療效 醫師：避免過度勞累
記者陳惲朋/嘉義報導
calendar_today2020-12-17 18:13:09
業務高手老劉平日工作很拚，酒國英雄從沒喝醉過，年初突感到右側肢體無力，連吃飯、講話都嚴重受影響，經腦部斷層檢查後，確定罹患梗塞性腦中風，住院期間除復健外，也由中醫維持每週三次針灸，目前在專業醫療及家人親情支持下，已能重新投入工作，醫生囑咐，生活規律正常，避免過度勞累，避免菸酒等，都是重要的保健方式。
平日工作很拚的老劉，是一名業務高手，也是喝酒從沒喝醉過的酒國英雄。可是在今年初，右側肢體突然感到無力，連吃飯、講話都受到嚴重影響，經過嘉義長庚醫院腦部斷層檢查後，確定罹患梗塞性腦中風，老劉在住院復健的過程中，經病友推薦同時會診中醫治療，目前維持每週三次的復健與針灸，雖然動作仍不若以往，但在專業醫療及家人親情支持下，已能重新投入工作。長庚中醫科醫師施瑋泰表示，針灸與復健一樣，儘早介入協助治療，對各方面的恢復都會有更好的幫助，不管是從意識恢復、手腳無力、臉部無力、肢體麻木、語言能力、吞嚥功能，到中風引起的失眠、排便困難等症狀，都能獲得相當的改善。
施瑋泰指出，手腳無力常是中風患者最困擾，也是恢復最花時間精力的部分，部份病患在經過針灸，以周身大穴及頭皮針刺激下，意識能慢慢有一些進展。至於肢體的無力的治療上，除了復健外，中醫針灸一樣有很大的幫助。院方會依照「布氏動作復原階段」，在不同階段擬定治療目標，選取不同的穴位，一步一步治療與復原。
嘉義長庚說，中醫團隊為更照顧住院復健中的病人，會在固定時段由中醫師前往病房復健治療區直接為病人針灸，免除病人四處奔波，且目前已有健保專案計畫，包括腦中風、外傷性腦損傷、脊髓損傷等。前六個月住院期間，皆能享有健保給付。施瑋泰特別提出叮嚀，復健與中醫針灸治療，有高血壓、心血管疾病以及其他相關慢性疾病都是高危險群，除應遵照醫師的醫囑治療與控制外，生活規律正常，避免過度勞累，避免菸酒，都是重要的保健方式。