睽違18年！國光「老」新戲《閻羅夢》衛武營開鑼

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睽違18年！國光「老」新戲《閻羅夢》衛武營開鑼

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-12-18 17:16:42

睽違18年！國光「老」新戲《閻羅夢》衛武營開鑼
▲戰場上霸王項羽駕馭著烏騅馬，以陷馬坑、跪步、劈岔、旋子等動作營造受困十面埋伏的悲壯氣氛。（圖／衛武營提供）
國光劇團經典劇作《閻羅夢—天地一秀才》，曾獲首屆台新藝術獎十大表演節目、電視金鐘獎，將於19至20日於衛武營國家藝術文化中心歌劇院盛大演出，帶著觀眾「與閻羅同行」，以戲內探靈魂深處，思索人生。
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《閻羅夢—天地一秀才》首演於2002年，算是國光舞台上最「老」的新編戲。全劇由逐夢開始，最後回到原點，還是逐夢，以「首尾循環結構」展示人生歷史的無盡循環。今年第四度登台臺北國家戲劇院，相較於首演版，十八年來演員的更迭傳承，亦好似戲裡的靈魂交替，各有因緣。這齣戲兼融古雅韻致、奇幻情節與現代節奏，不僅是引領觀眾反思人生處境的「思維京劇」，也有熾烈的武打、柔美的歌舞，以及吸睛的多媒體舞台視覺，滿足觀眾視聽之娛。
劇中也呈顯許多老戲經典場景，讓老戲迷也大呼過癮，包含戰場上霸王項羽駕馭著烏騅馬，以陷馬坑、跪步、劈岔、旋子等動作營造受困十面埋伏的悲壯氣氛；關公帶著皇嫂過五關斬六將，到了「華容擋曹」時赤兔馬卻是奔騰嘶鳴，想要追擊曹操！南唐李後主與周后一馬雙跨，「歸時休放燭花紅，待踏馬蹄清夜月」，搭配梨園戲風韻的唯美舞蹈，極盡旖旎浪漫。陰間判官與眾多小鬼的武戲身段，也相當值得一看。

▲國光不僅編創了多齣新編戲也同步致力於青年演員的培育，此次演出更是當家演員與新生代同時演出。（圖／衛武營提供）
▲國光不僅編創了多齣新編戲也同步致力於青年演員的培育，此次演出更是當家演員與新生代同時演出。（圖／衛武營提供）
國光不僅編創了多齣新編戲也同步致力於青年演員的培育，此次演出，由王冠強扛起復排導演重責，當家老生唐文華與盛鑑分別主演不同場次的司馬貌，三世輪迴一角由青年武生李家德擔綱，閻君一角則由青年花臉歐陽霆飾演，加上資深的劉海苑、朱勝麗、陳清河、鄒慈愛，中生代的王耀星、黃毅勇，帶領年輕的凌嘉臨、黃詩雅、林庭瑜、陳元鴻、劉育志等。

國光劇團團長張育華表示，「傳統是永恆的時尚」國光劇團不斷推出連結傳統內涵兼具符合時代審美的好戲，對內，紮實對青年人才進行培育，以戲帶人，這次青年演員擔任要角就是一個很好的例子，為的就是實踐京劇藝術的傳承與創新。
▲《閻羅夢—天地一秀才》首演於2002年，算是國光舞台上最「老」的新編戲。（圖／衛武營提供）
▲《閻羅夢—天地一秀才》首演於2002年，算是國光舞台上最「老」的新編戲。（圖／衛武營提供）
此次更是國光劇團首次於衛武營登台，衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營作為國際級的表演藝術場館，致力於傳承經典，衛武營非常榮幸這次能邀請到國光劇團，將京劇美學與眾多南台灣的觀眾分享，國光劇團在團長張育華和藝術總監王安祈的帶領下，兼顧傳統與創新，隨著時代變遷加入新風貌，為京劇打開新局。
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