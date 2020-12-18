第二波農遊券上路！年節買農產品滿1000送250元
第二波農遊券上路！年節買農產品滿1000送250元
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-12-18 17:25:48｜update2020-12-18 17:27:03
年節將至，行政院農委員會規劃「採買年貨 農遊快樂購」系列活動，首場即將在25至27日於台北世貿一館「2020安全安心農業精品展銷會」開展。同時，農委會今（18）於現場宣布，民眾除於現場消費滿千元，登錄成功即加碼贈送價值250元的農遊券1張。
農委會說明，為滿足民眾採買多元年貨需求，該會所屬各產業單位自25日起至明年2月10日止，接力辦理「採買年貨 農遊快樂購」系列活動，延續農遊風潮，民眾至指定國產農漁畜展銷活動、農產嘉年華合作電商平台或參與本活動的農漁會實體銷售據點，消費滿千元，登錄成功即贈送農遊券1張（每人限1張）。農委會指出，該展銷會作為促銷年節國產農、漁、畜產品的首波活動，特別推出多元優惠措施，凡於展場採購農漁畜產品滿1000元，除送價值250元農遊券1張（每人限1張）及精美購物袋1個，還能參加大獎摸彩、履歷紅豆限時送與午茶快閃等多項活動。農委會進一步說明，本次展銷會依產品分類，精心規劃13特色展區，方便民眾駐足挑選，包含有機農產品區、米香及米食加工區、農村好物區、雜糧特作區、蜂產品區等共198攤位，提供具有機或產銷履歷驗證的千餘項農、漁、畜產品，堪稱年度最盛大農產品展銷會，請消費者不要錯過。