第二波農遊券上路！年節買農產品滿1000送250元

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

第二波農遊券上路！年節買農產品滿1000送250元

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-12-18 17:25:48｜update2020-12-18 17:27:03

▲農委會18日宣布，推出第2波農遊券「採買年貨 農遊快樂購」活動。（圖／農委會提供）
▲農委會18日宣布，推出第2波農遊券「採買年貨 農遊快樂購」活動。（圖／農委會提供）
年節將至，行政院農委員會規劃「採買年貨 農遊快樂購」系列活動，首場即將在25至27日於台北世貿一館「2020安全安心農業精品展銷會」開展。同時，農委會今（18）於現場宣布，民眾除於現場消費滿千元，登錄成功即加碼贈送價值250元的農遊券1張。
我是廣告 請繼續往下閱讀
農委會說明，為滿足民眾採買多元年貨需求，該會所屬各產業單位自25日起至明年2月10日止，接力辦理「採買年貨 農遊快樂購」系列活動，延續農遊風潮，民眾至指定國產農漁畜展銷活動、農產嘉年華合作電商平台或參與本活動的農漁會實體銷售據點，消費滿千元，登錄成功即贈送農遊券1張（每人限1張）。
農委會指出，該展銷會作為促銷年節國產農、漁、畜產品的首波活動，特別推出多元優惠措施，凡於展場採購農漁畜產品滿1000元，除送價值250元農遊券1張（每人限1張）及精美購物袋1個，還能參加大獎摸彩、履歷紅豆限時送與午茶快閃等多項活動。
農委會進一步說明，本次展銷會依產品分類，精心規劃13特色展區，方便民眾駐足挑選，包含有機農產品區、米香及米食加工區、農村好物區、雜糧特作區、蜂產品區等共198攤位，提供具有機或產銷履歷驗證的千餘項農、漁、畜產品，堪稱年度最盛大農產品展銷會，請消費者不要錯過。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

繼續作答
2020喜事多！哪一位歐巴結婚最讓你震驚？

2020喜事多！哪一位歐巴結婚最讓你震驚？

繼續作答
回數2020年一整年國內所發生的大小事，有開心的、傷心的、氣憤的、絕望的，您認為哪幾件新聞事件最令您印象深刻？

回數2020年一整年國內所發生的大小事，有開心的、傷心的、氣憤的、絕望的，您認為哪幾件新聞事件最令您印象深刻？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀