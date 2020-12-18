《靈魂急轉彎》源自真實經歷！一個「投胎先修班」的概念

皮克斯

《靈魂急轉彎》即將在台上映，

導演兼皮克斯創意執行長彼特達克特坦承，電影中的靈魂，都被形塑成來自「投胎先修班」

靈感則來自於他的兒子。

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導演說：「我的兒子今年已經23歲了，他在嬰幼兒時期便具備獨特的個性，我一直認為我們的個性，是與社會互動演化而定型，但很明顯的，從我們出生那刻起，其實每個人就有特殊的性格和才能相隨。」也就是說每個人的個性，隱約打從娘胎就開始有了，而

《靈魂急轉彎》便在描述這個概念。

▲▼導演彼特達克特（上圖）透露《靈魂急轉彎》靈感來自他的兒子。（圖／迪士尼）

電影講述

喬賈德納是個任職於紐約公立學校的音樂老師，他一生最大的夢想，就是與爵士女伶同台表演，終於有一天，他獲得了這個機會，在準備大顯身手時，意外卻發生了。他的靈魂出竅，來到了「投胎先修班」，卻遇到了死都不願意重新回到人世的22號靈魂，為了讓自己重返人間，喬必須與22號展開一段自我探尋的旅程，並重新找到生命的意義與價值。

劇情裡的每個人，從一出生便擁有獨特的性格、怪癖與喜好，而這一切都歸究於，投胎時上先修班，在班上表現總結得來的結果。

導演彼特達克特還透露，

《靈魂急轉彎》來自他身邊的經驗，

他執導的動畫電影，很多都是來自他個人的經驗，包括《腦筋急轉彎》