《靈魂急轉彎》源自真實經歷！一個「投胎先修班」的概念

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

《靈魂急轉彎》源自真實經歷！一個「投胎先修班」的概念

記者翁新涵/綜合報導

calendar_today2020-12-18 20:21:50

▲皮克斯《靈魂急轉彎》講的是「投胎先修班」。（圖／迪士尼）
▲皮克斯《靈魂急轉彎》講的是「投胎先修班」。（圖／迪士尼）
喜歡動畫片的影迷可以開始興奮了，因為皮克斯的最新作品《靈魂急轉彎》即將在台上映，導演兼皮克斯創意執行長彼特達克特坦承，電影中的靈魂，都被形塑成來自「投胎先修班」，而靈感則來自於他的兒子。
我是廣告 請繼續往下閱讀
導演說：「我的兒子今年已經23歲了，他在嬰幼兒時期便具備獨特的個性，我一直認為我們的個性，是與社會互動演化而定型，但很明顯的，從我們出生那刻起，其實每個人就有特殊的性格和才能相隨。」也就是說每個人的個性，隱約打從娘胎就開始有了，而《靈魂急轉彎》便在描述這個概念。
▲▼導演彼特達克特（上圖）透露《靈魂急轉彎》靈感來自他的兒子。（圖／迪士尼）
▲▼導演彼特達克特（上圖）透露《靈魂急轉彎》靈感來自他的兒子。（圖／迪士尼）
▲▼導演彼特達克特（上圖）透露《靈魂急轉彎》靈感來自他的兒子。（圖／迪士尼）
電影講述喬賈德納是個任職於紐約公立學校的音樂老師，他一生最大的夢想，就是與爵士女伶同台表演，終於有一天，他獲得了這個機會，在準備大顯身手時，意外卻發生了。他的靈魂出竅，來到了「投胎先修班」，卻遇到了死都不願意重新回到人世的22號靈魂，為了讓自己重返人間，喬必須與22號展開一段自我探尋的旅程，並重新找到生命的意義與價值。

劇情裡的每個人，從一出生便擁有獨特的性格、怪癖與喜好，而這一切都歸究於，投胎時上先修班，在班上表現總結得來的結果。導演彼特達克特還透露，不只《靈魂急轉彎》來自他身邊的經驗，他執導的動畫電影，很多都是來自他個人的經驗，包括《腦筋急轉彎》是女兒青少年時期的自我探索，《天外奇蹟》的忘年之交，則源自於他童年時期的某段記憶。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

繼續作答
2020喜事多！哪一位歐巴結婚最讓你震驚？

2020喜事多！哪一位歐巴結婚最讓你震驚？

繼續作答
您心目中2020最好看台劇是哪一部？

您心目中2020最好看台劇是哪一部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀