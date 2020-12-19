美國護理師接種新冠疫苗後「暈倒」 外媒批評不明智
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-19 15:31:36
輝瑞藥廠與德國公司合作研發的新冠疫苗，在美國通過緊急授權後，已陸續開始接種作業；為了增加民眾信心，美國副總統彭斯（Mike Pence）和許多地區的醫護人員也透過電視直播，公開自己接種新冠疫苗的過程。不過田納西州卻有一位女護理師，接種疫苗後稱自己感到頭暈，隨後就在鏡頭前不支癱軟。過程全被播出，立即引發熱議。更有外媒批評，這件事很不明智。
這位在鏡頭前昏倒的女護理師名叫多佛（Tiffany Dover），她是當地第一批接種新冠疫苗的醫護人員之一，當她打完疫苗後接受訪問時，突然表示自己現在頭很昏，隨後在試圖離場時失去意識癱軟倒地。休息幾分鐘後多佛恢復意識，並向大家解釋自己有迷走神經性昏厥（Vasovagal Syncope）的病史，所以只要感到痛楚就會暈倒。多佛強調暈倒對自己來說很正常，而該醫院的醫療主管塔克（Jesse Tucker）也表示，「無論使用何種疫苗，這種反應都很常見」，認為多佛暈倒應該和疫苗成分無關。不過，不是每一個看到多佛在接種疫苗後於鏡頭前暈倒的人，都會覺得這「很正常」。《每日郵報》便質疑，多佛明知自己有這樣的病史，那麼為何還要去擔任第一批接種疫苗的人，又為何要在鏡頭直播中公開接種過程？《每日郵報》直言「這不是一個明智的決定」。
《每日郵報》指出，美國一直有一批反對接種疫苗的民眾，如今多佛暈倒的影片，成為他們反疫苗的最佳素材。即便疫情嚴重，但據《ABC》的民調，有44％的美國民眾希望更了解疫苗之後再行接種。在美國政府努力於提高民眾接種疫苗信心的同時，多佛的案例顯然不是個好消息。（編輯：倪浩軒）
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