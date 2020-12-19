影／拓展國際視野　英語課程與國際教育嘉年華在彰化

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王惠美與「社團法人對外關係協會」簽署合作意向書，王惠美說，日後將邀請外交大使走入彰縣校園與青年學子交流互動，進而提升學子了解外交事務與國際動態，開拓國際視野。王縣長強調，希望能持續培養學子具備「彰顯國家價值」、「尊重多元文化與國際理解」、「強化國際移動力」、「善盡全球公民責任」四項核心素養。
王惠美說，謝謝教育部長期以來對於縣內軟硬體設施的支持，她過去擔任立委時發現，彰化地區的英文程度確實與北部地區存在城鄉差距，因此這2年來縣府致力於英文方面的提升，除了外師之外，今年縣府也多聘請二十位英文老師，希望能提升學生整體英文素質，謝謝社團法人對外關係協會夏會長帶領著100多位外交官，未來希望他們能深入校園，讓孩子們瞭解各國的特色，並藉此引發孩子們對英文學習的興趣，縣府會更加用心，讓孩子們能成為更有國際觀的全球公民。
教育部主秘廖興國表示，教育部這幾年在推動雙語教育、雙語政策及國際教育面向，就是期待像今天彰化縣政府的作法，很扎實的往下扎根，讓每個小朋友都能夠在學校課堂上有優質的雙語教育，而不是一個非常淺層的國際化概念，他代表教育部感謝彰化縣政府與對外關係協會的幫忙，以扎實的方式來推動雙語政策。
對外關係協會會長夏立言表示，協會內都是一些很有經驗的退休駐外大使，也很樂意把這些經驗向年輕人分享，政府在這幾年推動各種對外政策，就是希望國民有更高的國際觀，也希望能向下扎根，除了大學之外，能繼續往高中甚至國中推動，讓學生除了英語教育之外，國際觀的教育也能夠更好。
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