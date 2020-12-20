別急著丟下鍋！料理水煮蛋做「2步驟」：滑嫩美味又好剝

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別急著丟下鍋！料理水煮蛋做「2步驟」：滑嫩美味又好剝

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-20 00:00:22

▲不少人會煮水煮蛋，既營養又美味，不過在煮之前做2步驟，就能讓蛋變滑嫩美味又好剝。（示意圖，取自unsplash）
▲不少人會煮水煮蛋，既營養又美味，不過在煮之前做2步驟，就能讓蛋變滑嫩美味又好剝。（示意圖，取自unsplash）

在許多料理中，經常可以看見蛋的身影，其中容易烹煮，又不失營養的水煮蛋，是不少人的選擇。但是水煮蛋要怎麼煮才會更好吃又好剝殼呢？只要在下鍋前做好這「2步驟」，水煮蛋就能好吃又好剝！

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根據陸媒《騰訊網》報導，煮雞蛋時，最忌諱直接下鍋煮，因為只要再加上2步驟，水煮蛋就能嫩滑好吃，又容易剝殼！在煮水煮蛋時，先準備好新鮮雞蛋、清水和白醋，因為多數人儲存雞蛋的方式都是直接放進冰箱裡，但因為溫度低，所以在煮蛋之前，先將其放在清水中浸泡一下子，讓雞蛋的溫度和水的溫度保持一致。

▲讓水煮蛋變得更嫩滑好吃及好剝殼，只需2步驟。（示意圖，取自
▲讓水煮蛋變得更嫩滑好吃及好剝殼，只需2步驟。（示意圖，取自 pixabay ）
接著再將雞蛋放進鍋裡開始煮，在煮的同時，加一點白醋進去，不僅能使雞蛋快速煮熟，還能使得雞蛋能輕鬆剝殼。這是因為白醋裡面含有一種酸性物質，可以軟化雞蛋殼上的鈣質；而加一點白醋也能使水煮蛋煮好後更加滑嫩好吃。

只要善用這2個步驟，「先將雞蛋泡在清水裡」、「煮蛋時在水中加入白醋」，雞蛋只需再煮個8-10分鐘，就已經煮熟了，而且輕輕地一磕便能直接脫殼，這樣下來，剝下來的蛋就不再是殘破不堪的樣子，而是一顆完整的水煮蛋了。（編輯：郭佩蓉）

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