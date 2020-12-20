和蓬佩奧不同調？川普：網路攻擊「幕後黑手」是中國
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-20 09:42:24
美國政府部門、大型科技公司及藥廠等企業近期接連傳出遭到網路攻擊，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）週五（18）譴責俄羅斯對美國政府發動長期網路攻擊，安全專家認為這是近幾年最大規模的駭客行動。但川普週六（19）在個人推特上發文，批評主流媒體報導稱攻擊來自俄羅斯，是因為金錢的力量而不敢討論中國的可能性。
蓬佩奧是首位直接指控俄羅斯對美國發動網路攻擊的美國政府官員，週五（18）蓬佩奧接受電台採訪時表示「現在可以很清楚的認定，是俄羅斯參與了這項行動。」蓬佩奧補充道，目前細節無法透露，但網路攻擊致力透過第三方軟體進入美國政府系統。緊接著國土安全部（DHS）相關單位於週六（19）證實，當局握有證據顯示駭客透過數種方式，進入聯邦機構網路。美國總統川普有不同的見解，在個人推特上連發2條推文，並標註了蓬佩奧與情報總監雷克理夫（John Ratcliffe），「假新聞中的網路駭客比現實要來得更加嚴重。我已接獲了完整的簡報，所有事情都在掌控之中。事件發生時『主流媒體』（Lamestream）總是先喊：俄羅斯、俄羅斯、俄羅斯，這主要是因為金錢，而不敢討論中國是幕後黑手的可能性（它真的有可能！）」
川普同時再次指控總統大選舞弊的可能「選舉期間我們荒謬的投票機也有可能（被網路攻擊）。現在很顯然我贏得了（選舉），這讓美國面臨更加腐敗的尷尬」。這則推文被推特平台標註「選舉官方已經認證拜登是美國總統大選的勝者。」川普的此番言論並不受到他口中的「主流媒體」所認同，包括政治新聞網站「政客」（Politico）、《美聯社》等，皆認為川普有意「淡化」俄羅斯在這起大型駭客事件中的角色。《美聯社》引述政府內部消息指，蓬佩奧表示俄羅斯是幕後黑手的同天，白宮原本已經準備發表聲明，指控俄羅斯就是網路攻擊的「主要角色」（main actor），但在最後一刻被要求撤回。目前白宮、國務院都尚未回應川普及蓬佩奧的言論。