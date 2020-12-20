影／埔心光雕節熱鬧滾滾　中部唯一耶誕光雕秀

中部地區唯一一場的耶誕光雕秀19日晚間在埔心羅厝天主堂絢麗登場，埔心鄉長張乘瑜說，今年動畫設計，取自埔心傳奇人物故事，結合在地產業，福佬客家文化等等，讓人彷彿回到過去，一同品嘗文化埔心，以及濃濃的聖誕氣息。

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▲奇幻絢麗的視覺燈光，投影在中台灣最古老的教堂，震撼立體的聲光音效，精心設計的視覺動畫，美到讓人窒息。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲奇幻絢麗的視覺燈光，投影在中台灣最古老的教堂，震撼立體的聲光音效，精心設計的視覺動畫，美到讓人窒息。（圖／記者陳雅芳攝）

埔心百年羅厝天主堂光雕秀，已經邁入第四年，每年都吸引上千觀眾朝聖，儼然已變成埔心羅厝的年度盛事，行政院中部辦公室副執行長洪宗熠昨(19)日參加在彰化埔心鄉羅厝天主教堂舉辦的光雕節活動，他和民眾一起見證絢麗又奇幻的視覺燈光，投射在中臺灣最古老的教堂，搭配著立體環繞的聲光音效與視覺動畫的愛與感動。

奇幻絢麗的視覺燈光，投影在中台灣最古老的教堂，震撼立體的聲光音效，精心設計的視覺動畫，美到讓人窒息，洪宗熠說，連續四年來，埔心鄉公所都積極認真規劃這麼棒的活動，好的活動就應該大力的支持，因此，這次光雕節活動行政院中部聯合服務中心也整合交通部、文化部、觀光局的資源共同來參與。

▲光雕節活動讓民眾能放心親自感受埔心在地故事與羅厝光雕秀所帶來的愛與感動。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲光雕節活動讓民眾能放心親自感受埔心在地故事與羅厝光雕秀所帶來的愛與感動。（圖／記者陳雅芳攝）

洪宗熠說，現在國外疫情仍嚴峻，臺灣防疫做得很好，我們要繼續保持下去，因此再次提醒大家要保持適當的社交距離，讓活動與防疫兼顧；張乘瑜也歡迎現場所有的鄉親來到埔心143年歷史、最有紀念價值的天主教堂，他說，很多人知道埔心鄉有個百年天主教堂，卻不知道埔心鄉在哪裡，為了要讓全世界的人看到埔心鄉，自就任後就規劃每年舉辦光雕節活動。

張乘瑜表示，羅厝天主堂最為津津樂道的是教堂與鄉親緊密相連，在神父帶領下，創立台灣第一支西樂隊和中部第一所孤兒院，而教會更從西方引進第一台的羅馬字印刷機等，為地方文明與知識貢獻良多；自從辦理羅厝光雕後，天主堂的歷史與文化又再次受到了關注，一到假日常有來自全台各地的遊客慕名朝聖前來參訪。

▲張乘瑜說，很多人知道埔心鄉有個百年天主教堂，卻不知道埔心鄉在哪裡，為了要讓全世界的人看到埔心鄉，自就任後就規劃每年舉辦光雕節活動。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲張乘瑜說，很多人知道埔心鄉有個百年天主教堂，卻不知道埔心鄉在哪裡，為了要讓全世界的人看到埔心鄉，自就任後就規劃每年舉辦光雕節活動。（圖／記者陳雅芳攝）

張乘瑜指出，非常感謝神父跟教友支持辦理光雕節活動，才能讓整個活動內容更豐富，讓民眾能放心親自感受埔心在地故事與羅厝光雕秀所帶來的愛與感動。

▲張乘瑜說，自從辦理羅厝光雕後，天主堂的歷史與文化又再次受到了關注，一到假日常有來自全台各地的遊客慕名朝聖前來參訪。（圖／記者陳雅芳攝）