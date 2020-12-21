抓到了！港63歲男確診新冠卻逃院 落跑3日旺角被擒獲
抓到了！港63歲男確診新冠卻逃院 落跑3日旺角被擒獲
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-21 06:58:13
香港第4波新冠肺炎疫情嚴峻，而香港伊利沙伯醫院18日晚間聲稱，一名63歲、確診新冠肺炎的李姓男病患未經允許私自逃院，造成香港社會恐慌，所幸經過3天的追緝，男子已於20日晚間在旺角街頭被抓獲。
綜合香港媒體報導，63歲的李運強，18日因擅自離開醫院而遭警方通緝。20日晚間10點左右，警方接獲市民報案，聲稱在旺角發現疑似李運強的男子，警方趕往現場截獲並查看身份證，證實為李男無誤，李運強隨即被以救護車送回伊利沙伯醫院。報導指出，李男被抓到時，已經換下醫院的病患服裝，改穿全套黑色便服，將針對他逃走的原因、過往幾天的足跡進行調查。
李運強逃亡期間，伊利沙伯醫院管理局總行政經理庾慧玲曾指出，雖然李運強病況穩定、病毒量不算太高，但仍有感染徵狀和傳播病毒的風險，強烈呼籲對方乖乖返回醫院接受治療，同時也提醒市民出門在外要戴好口罩，減低被傳染的可能。
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