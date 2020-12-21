冬至起天賜良緣！3生肖桃花旺　「這位」有望一見鍾情　

你渴望愛情嗎？相信很多人的答案都是肯定的，只是每個人嚮往的愛情不同罷了，有些人渴望童話般的愛情；有些人則喜歡踏實的感情，不過，渴望也沒用，有時候還是需要一點運勢加乘的！近日專寫星座、生肖運勢的搜狐號《老陳聊星座》專欄就公布，從今（21）天開始，也就是冬至起，「3生肖」將迎來超旺桃花運，其中，「屬虎者」更有機會一見鍾情喔！

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生肖虎

屬虎的朋友從今天開始，桃花運很旺，你們不會再猶豫不決，而是會大膽尋愛。你們會在生活裡表現出灑脫的一面，而越瀟灑越有魅力，所以，你們將有機會在好運的助力下，一見鍾情！

▲今（21）天開始，也就是冬至起，「3生肖」將迎來超旺桃花運。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自unsplash）

生肖兔

屬兔的朋友從今天起，桃花運爆棚，你們不會再感到恐懼，因為有個人會帶給你們安全感，至於這個人是誰，不言而喻，當然是屬於自己的「真命天子（女）」囉！總而言之，屬於你們的甜蜜愛情來了，好好把握吧！

生肖雞

屬雞的朋友從冬至開始，桃花朵朵開，你們總是抱著十分熱忱的心態去對待生活，而如此樂觀的你們，上天也不會辜負你們，桃花很快就會降臨，屬於你們的愛情即將到來，你們就等著享受纏纏綿綿的愛情吧！（編輯：許苡晴）