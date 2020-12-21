特企／提升免疫力！歐洲最佳床墊Emma引進世界級睡眠體驗

隨著天氣持續低溫，如何提升免疫力以避免生病成了許多家有老小的民眾們所關心的話題。尤其正值後疫情時期，維持免疫系統健全運作更是抵禦病毒的關鍵。要增強免疫力，首先需要有良好充足的睡眠。研究顯示，睡眠不足對人體所帶來的不良影響非常多，包含增加高血壓、癌症、感冒等風險。

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即使如此，台灣仍有許多人苦於無法獲得良好的睡眠品質。根據台灣睡眠醫學學會調查，高達10.7％的在職人士有慢性失眠。要改善睡眠品質，首先得從打造良好睡眠環境開始。即將進軍台灣市場的歐洲睡眠專家- 德國Emma床墊，即針對此趨勢，以符合台灣氣候和需求設計的床墊致力為消費者帶來頂級睡眠體驗。

百萬全球消費者信賴的Emma床墊 現台灣也買得到





來自德國的「Emma床墊」是獲獎最多的歐洲床墊品牌，自2015年成立以來銷售遍佈各國，也被歐洲多國消費者協會推薦為最佳床墊選擇，深受消費者信賴，在今年六月已達到全球累計售出一百萬張床墊的里程碑。





全球的亮眼成績得益於頂尖產品力與優質客戶服務。堅強的產品力，源自於堅持使用德國當地製造商，以確保顧客能享有德國工藝出品的高品質床墊，安心享受頂級睡眠體驗。同時，Emma在全球提供一致的優質客戶服務，包含免費送貨到府，最快隔日即可送貨；了解消費者在選購床墊時總難以在短時間內確認是否合睡，Emma貼心提供100晚安心試睡，床墊不適合可無條件免費退貨退款，大幅降低床墊選購痛點。





深受百萬全球消費者喜愛的Emma床墊，現在在台灣也買得到。Emma台灣線上旗艦店日前開放預購，引進歐洲頂級設計及原料，讓台灣消費者也能輕鬆享有來自歐洲的頂級睡眠體驗。現在官網上還可搶先預約早鳥八折優惠，限量200名。





睡眠不足易生病！打造良好睡眠環境是關鍵





要打造好品質睡眠，正確挑選每天承載睡眠任務的「床墊」和「枕頭」至關重要。以床墊為例，台灣氣候普遍較為潮濕，最好能選擇防蟎與透氣的床墊。Emma床墊採用100%天然防蟎布套，其革命性Purotex®技術在床套表層添加益生菌，可有效消除高達九成的過敏原。在透氣性上，床墊採用德國Airgocell®專利的開孔設計及高科技原料布套，可自動調節溫度及濕度；床墊結構還加了Visco彈性記憶棉層與高密度的HRX支撐棉層，能貼合任何身形及體重，提供身體完整支撐，有效防止睡醒腰痠背痛。

選擇合適高度的枕頭也很重要。挑選重點為不要讓睡覺時頭部呈現上揚或是下壓到下巴。Emma記憶枕照喜好自由調整軟硬度和高度。讓各種睡姿都能獲得完美支撐。





Emma床墊台灣官方線上旗艦店：https://www.emma-sleep.com.tw/

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