是在頒獎嗎？黃偉哲探遭醉撞護理師秀「大支票」挨批作秀

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黃偉哲當日在臉書上傳探視的照片並Po文說：「請妳加油！家人為妳打氣，我帶來市民朋友對妳涓滴成河的愛心，希望妳早日康復。」卻引來網友留言怒罵：「又不是中獎，對家屬而言用女兒的命換一張收據，這到底是什麼邏輯」、「這麼慘的事情被布置成中大獎的畫面，這麼大張支票，我猛一看還以為是大陸的官員作秀照勒」、「還做支票去拍照……黃偉哲你到底是有什麼問題？」、「要被害人家屬情何以堪？現在是中獎了嗎？作秀可以不要無下限嗎？」
網友指責黃偉哲不是初出茅廬的政治新秀，難道都沒覺得不適當嗎？幕僚或市長自己也沒注意嗎？並體醒黃偉哲這不是中獎金頒獎，不需要弄那麼大張的支票道具，適當的場所、適當的作法，應該要更思考周全些。也有人痛批，黃偉哲針對酒駕就只會擴大臨檢，並質問這是第幾次了！為什麼不能有魄力一點，使用地方自治的權力，訂定比中央更嚴格的酒駕罰責。現在快過年了，什麼時候可以給回家的人多一點的保障，而不是一再短暫擴大臨檢「演爛戲給市民看」。
另外也網友提到：「據知情人士透露，受害者家屬都還沒拿到善款，市長就拿著假收據去慰問，這對家屬來說是二次傷害欸！又不是中獎，對家屬而言用女兒的命換一張收據，這到底是什麼邏輯？」還有網友感嘆說：「去年過年期間，孝子被酒駕撞死，蘇院長說要嚴懲，結果嚴在哪？都是已執政五年，也在國會多數了，為什麼還在拖不修法？放個大支票看板就能讓人民安心嗎？」
新聞來源為Newtalk 新頭殼