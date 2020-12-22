今起好運到年尾！3生肖橫財大爆發　「這位」天天爽數錢

12月已進入尾聲，即將告別難熬的2020年，接下來又有哪些人能幸運獲得好運呢？專寫生肖、命理的搜狐號《卡哇伊》專欄今（22）日就公布，從今天起到12月29日，「3生肖」將會萬事順遂，喜獲財星照耀、紅鸞星動（意指即將結婚），橫財大爆發，尤其「屬猴的人」將迎來「天天爽數錢」的好運。

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生肖虎

屬虎的朋友，12月22日~12月29日，財神爺庇佑，貴人提錢來，苦盡甘來，福澤三代，終於熬出頭，橫財滾滾來！只要能抓住機會，就能富貴滿盈，好運到年尾，十人九富，開門見喜。此外，單身的屬虎人紅鸞星動，有望遇見意中人，步入婚姻的殿堂，喜笑顏開。

▲從今（22）天起到29日，「3生肖」將會萬事順遂，獲得財星照耀、紅鸞星動，橫財大爆發！（示意圖／NOWnews資料照片）

生肖猴

屬猴人機智聰明，乃文曲星轉世，天然生成富有命，福分稠密，是家中的活寶，12月底好日子座上賓，財神提錢上門，12月22日~12月29日天天爽數錢，福氣一波接一波，生活富裕幸福，安康如意！

生肖狗

屬狗的人，平常其實並不太說話，寡言少語，悶頭行事，但他們並不愚笨，腦瓜可以轉360度，經常有奇思妙想，能在職場上不斷突破，獲得卓越成績。他們就算窮，也窮不過春節，12月22日~12月29日財星照耀，橫財大發，萬事順遂，如星火蔓延。（編輯：許苡晴）