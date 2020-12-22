英國變異病毒失控！逾40國封鎖往來　超市出現恐慌搶購潮

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綜合英國媒體報導，目前全球逾40個國家宣佈暫時禁止英國航班入境，包括歐洲各國：愛爾蘭、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、荷蘭、比利時、瑞士、俄羅斯等，以及加拿大、印度、香港。法國作為英國與歐陸之間主要的交通樞紐，21日宣佈暫停所有與英國往來的交通48小時，包括貨運。一時之間讓英國東南部多佛（Dover）港口的貨櫃車交通阻塞。
英國首相強生（Boris Johnson）在當地時間21日的簡報會上表示，從輝瑞（Pfizer-Biotech）疫苗開始施打，至當地時間21日已有約50萬人接種。但政府官員同時警告，由於病毒變異得更加容易傳播，英格蘭更多地區可能會上調防疫級別。
談及與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的通話內容，強生表示雙方溝通良好，且有共識盡快解決貨運問題。英格蘭地區的公路上大量貨櫃車21日晚間，因為法國實施的禁令而被迫滯留，其中有部分司機反應貨櫃中存放的是易腐敗的鮮魚，讓外界擔憂各國對英國封鎖交通帶來的影響，但強生保證絕大多數食品藥品和其他供應物都像往常一樣進出。
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