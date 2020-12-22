英國變異病毒失控！逾40國封鎖往來　超市出現恐慌搶購潮

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

英國變異病毒失控！逾40國封鎖往來　超市出現恐慌搶購潮

國際中心林孝萱/綜合報導

2020-12-22 10:22:44｜2020-12-22 11:32:59

panic buying
▲由於英國出現新冠病毒變異體，歐洲周邊國家相繼實施交通管制，引發不少英國民眾擔憂聖誕節假期沒有足夠的食物，而前往超市搶購。（圖／翻攝自英國《每日郵報》）
英國近期發現新型冠狀病毒（COVID-19）的變異體，較原病毒的傳播力強70%，導致境內確診病例在短時間內飆高，歐洲各國相繼宣佈對英國實施旅遊限制。雖然英國政府呼籲民眾不要恐慌性購買，但人們仍擔心與歐陸的交通中斷後，聖誕節假期可能沒有足夠的食材和生活必需品而湧入賣場，除了生鮮食品，衛生紙也再次成為消費者囤積的目標。
我是廣告 請繼續往下閱讀
社交平台上可見，多間超市的貨架空空如也，特別是蔬菜、肉類等產品都被一掃而空。英國第二大超市集團Sainsbury以及特易購（Tesco）雙雙發表聲明，表示聖誕假期有足夠的食物庫存，但同時也警告，如果歐陸的貨運限制持續，生菜、水果類的產品可能面臨短缺。
▲英國近期出現傳播力更強的新型冠狀病毒變異體，歐洲各國紛紛宣佈對其實施旅遊限制，法國甚至禁止48小時內來自英國的貨運進入，導致英國內部出現恐慌性搶購。（圖／翻攝自
▲英國近期出現傳播力更強的新型冠狀病毒變異體，歐洲各國紛紛宣佈對其實施旅遊限制，法國甚至禁止48小時內來自英國的貨運進入，導致英國內部出現恐慌性搶購。（圖／翻攝自Twitter）
綜合英國媒體報導，目前全球逾40個國家宣佈暫時禁止英國航班入境，包括歐洲各國：愛爾蘭、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、荷蘭、比利時、瑞士、俄羅斯等，以及加拿大、印度、香港。法國作為英國與歐陸之間主要的交通樞紐，21日宣佈暫停所有與英國往來的交通48小時，包括貨運。一時之間讓英國東南部多佛（Dover）港口的貨櫃車交通阻塞。

▲由於法國宣佈封鎖與英國之間的交通往來至少48小時，警方在邊境轉口設下路障。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於法國宣佈封鎖與英國之間的交通往來至少48小時，警方在邊境轉口設下路障。（圖／美聯社／達志影像）
英國首相強生（Boris Johnson）在當地時間21日的簡報會上表示，從輝瑞（Pfizer-Biotech）疫苗開始施打，至當地時間21日已有約50萬人接種。但政府官員同時警告，由於病毒變異得更加容易傳播，英格蘭更多地區可能會上調防疫級別。

談及與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的通話內容，強生表示雙方溝通良好，且有共識盡快解決貨運問題。英格蘭地區的公路上大量貨櫃車21日晚間，因為法國實施的禁令而被迫滯留，其中有部分司機反應貨櫃中存放的是易腐敗的鮮魚，讓外界擔憂各國對英國封鎖交通帶來的影響，但強生保證絕大多數食品藥品和其他供應物都像往常一樣進出。

▲除了蔬菜，不少人也選擇囤積衛生紙。（圖／翻攝自
▲除了蔬菜，不少人也選擇囤積衛生紙。（圖／翻攝自Twitter）
▲英國超市內採買的人群。（圖／翻攝自）
▲英國超市內採買的人群。（圖／翻攝自英國《每日郵報》）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

繼續作答
藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀