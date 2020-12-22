告蘇偉碩後無法撤告 陳時中：檢調來會把事實講清楚
記者吳承翰/台北報導
2020-12-22 10:37:06
醫師蘇偉碩頻頻發表萊克多巴胺對人體有害的言論，遭到衛福部食藥署檢舉，檢調單位也啟動調查，衛福部長陳時中昨（21）日備詢時坦言是他核准的，但提告的目的不是刁難蘇，而是要導正視聽，也考慮撤告。但不少律師都指出，食藥署告蘇偉碩的食安法第46-1條屬非告訴乃論罪，告發後就不能撤告。今（22）日陳時中受訪時被問到此議題，僅表示「等檢調來，會就事實澄清。」
立法院今日進行施政分組質詢，陳時中於上午10點左右抵達立法院，在簽到後受訪時，記者問他「昨天被委員問到，提告是你決定的？」陳時中說「昨天說了，食藥署報公文上來，我簽准的。」另一名記者問他「（提告）有跟蘇貞昌談過嗎？」陳回「沒有。」由於陳時中昨日受訪時，也表明並非真的要和蘇偉碩對簿公堂，提告主要目的是導正視聽，只要達到效果就會考慮撤告，但法界人士紛紛表示，食藥署拿來告發蘇的食安法第46-1條屬於非告訴乃論罪，故無法撤告，檢調單位受理後可調查、起訴，法院也可以審判。媒體問陳時中「沒辦法對蘇偉碩撤告？」陳說「相關的事實，檢調來問，我們會就事實說明清楚」。