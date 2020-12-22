蘇貞昌被告發沒下文 賴士葆：法律之前人人平等是看到鬼
蘇貞昌被告發沒下文 賴士葆：法律之前人人平等是看到鬼
記者吳承翰/台北報導
2020-12-22 13:52:14
醫師蘇偉碩多次公開發表萊克多巴胺對人體有害的言論，日前被食藥署檢舉違反食安法第46-1條，他將於24日晚間到高雄做筆錄。國民黨立委賴士葆關心行政院長蘇貞昌日前也在立法院，幫肉品業者信功表態他們「支持萊豬」，國民黨團總召林為洲也去控告蘇貞昌散布謠言違反社會秩序維護法，賴問蘇「去警局做筆錄了嗎？」蘇貞昌說「我還沒接到相關電話。」賴直呼「法律之前人人平等，這話在台灣是看到鬼了。」
蘇偉碩被食藥署告發後接到警方通知，在台北執業卻要回出生地高雄做筆錄，外界質疑公權力刁難。賴士葆在今（22）日質詢時，問蘇貞昌「之前你講信功支持萊豬，林為洲去中正一分局告你違反社維法，檢方有動作了嗎？」蘇說「檢方怎樣辦案，我不干預。」賴追問「有沒有約談你？」蘇貞昌說「到目前為止沒接到任何約談通知。」「所以嘛！法律之前人人平等，在台灣是看到鬼。」賴士葆指出，蘇偉碩被舉報後，馬上就被檢警約談做筆錄，而林為洲告發蘇貞昌已經過了兩個禮拜，檢警還不敢有動作，就是懼怕蘇貞昌位高權重，蘇貞昌反駁「你的說法不確實。」賴士葆說「蘇偉碩一下就被查水表，還不能撤告，這樣行政單位算不算干預司法？」此番言論引起蘇貞昌不滿，反嗆賴「那你現在是也想干預司法嗎？」賴隨即拿出手舉牌，高喊「萊豬就是毒豬，台灣人不要吃，我自首，請警察來抓我，我不會像蘇貞昌一樣逃避」。