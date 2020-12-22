中市府桃色風暴 盧秀燕提出「警告」：首長應以身作則
中市府桃色風暴 盧秀燕提出「警告」：首長應以身作則
記者柳榮俊/台中報導
2020-12-22 17:12:02
台中市政府團隊近年以來屢有局處首長因桃色風暴下台，台中市長盧秀燕今(22) 日在市政會議中「提出警告」，她身為六都唯一女性市長，代表台灣性別平等還有很大的空間，特別要求性別推動不僅限於基層同仁，「首長必須以身作則」更要參加性平課程，深化性別觀念，並列為人事處、研考會重要的追蹤考核事項。
今市政會議，由社會局長彭懷真專案報告「建構性別友善城市-性別充權、性別平權」，盧秀燕表示，市府各項業務委員會共達200多個，大部分將於今年底任期屆滿，各局處應進行審視以達到性別比例標準，此外，各局處首長應為民表率，落實性別平等，違反者也將嚴厲懲處，「尊重自己、尊重他人」。中市府團隊今年局處首長桃花連環爆，引來說市政府建在「桃花窟」之譏，讓盧秀燕立場特別尷尬，輿論及民意觀感均形成壓力，市政會議中，社專案報告結束後，盧對全體市府團隊「提出警告」，強調她是六都中唯一女性首長，「性平在我們城市要特別加強」。
盧秀燕指出，性平應落實在生活中，過往女性如廁常大排長龍，雖然目前建築法規規範男女廁所比例為1:3，台中市特別調整為1:4、為全國最高，並於推動陽光公廁時落實，同時也調整蹲式與坐式馬桶比例，以因應老弱婦孺不同需要，讓市民有所選擇。
彭懷真表示，為展現對於性平重視，盧秀燕親自主持性別平等委員會、性騷擾防治委員會、兒童及少年福利與權益保障促進委員會等相關委員會，市府透過廁所、哺集乳室、交通、公園、教育訓練等多個面向，致力達到性別平等。此外，市府未來將落實市長指示，機關所屬委員會聘任委員，任一性別比例達三分之一；機關承辦人、主任秘書及首長每年須參與性別平等課程；人事處、研考會及法制局共同針對簡任級以上的主管及首長，研擬性別平等訓練課程與管考機制。