對新冠病毒變異仍有效？輝瑞、莫德納將進行疫苗測試
國際中心林孝萱/綜合報導
2020-12-22 17:49:40｜2020-12-22 18:01:37
英國近日發現新型冠狀病毒（COVID-19）病毒變異體「VUI–202012/01」其傳播能力較原病毒強70%，雖然英國政府的醫學專家表示目前使用的新冠疫苗，仍然能夠讓接種者發展出對病毒及變異體的抵抗力，但美國食品藥品監督管理局（FDA）及其他專家警告，病毒不斷突變可能會致抗體無法識別，需要向流感一樣每隔兩三年更新疫苗。
同樣以mRNA技術製作疫苗的藥廠輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）發表聲明表示，將會測試疫苗對變異體的功效。莫納德的聲明說道，根據目前為止的數據，公司預估疫苗仍可誘導接種者發展抵抗變異體的免疫力，公司將在接下來的幾個星期進行測試確認這項推測；輝瑞則表示，公司正在收集接種者的血液數據，以測試疫苗是否對變異體具有保護力。和輝瑞一同研發疫苗的德國生技公司BioNTech表示，雖然仍未知目前疫苗對病毒變異體的效力，但從理論上來推測，接種疫苗發展出的免疫力有很大的機率仍對變種體有效，並且將於未來6周內研發出對抗變種病毒的疫苗。
英國在12月初批准輝瑞疫苗投入使用，並在8日提供公眾接種，是最早施打輝瑞疫苗的國家，最快將於明天春天再採購200萬劑莫德納疫苗。兩間藥廠發布聲明反映出全世界對新型冠狀病毒變異體的關切，自從英國政府坦言發現感染力極強的變異體後，已有逾40個國家宣佈對英國實施程度不等的旅遊限制，美國白宮方面也在考慮採取相關措施。
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