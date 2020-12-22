確診機師害零本土破功　交通部究責「不排除罰航空業者」

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交通部指出，民航局應確實要求航空公司，嚴加落實經指揮中心核定的「國籍航空公司實施機組人員健康管控強化措施作業原則」。若有監管漏洞，將追究責任，除依傳染病防治法裁罰，情節嚴重者，將不排除對未落實防疫規定的業者，提出限縮航班等行政處分。
面對接下來的跨年、元旦大型活動，交通部同時要求各所屬單位，針對大眾交通運輸落實指揮中心公布之秋冬專案。除戴口罩、量體溫，亦請相關單位協調各場站提供消毒用酒精等裝置，並全力提高場站櫃台、座位、廁所及車廂內之清潔頻率；元旦迎曙光、台灣燈會等大型活動的主辦單位，也應早研議包括總量管制在內之各項防疫措施。
此外，交通部觀光局應加強要求旅行社，對冬季團遊補助、春節疏運孝親專案、以及一般出團，在交通、食宿、集體行程等遊程中，落實防疫旅遊之相關規定。明日交通部政務次長王國材明將再度召集會議，確認各單位防疫整備及落實情形。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。