確診機師害零本土破功　交通部究責「不排除罰航空業者」

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

確診機師害零本土破功　交通部究責「不排除罰航空業者」

記者陳致宇／台北報導

2020-12-22 18:02:27｜2020-12-22 18:04:47

109112801
▲一名紐西蘭籍機師確診新冠肺炎，還造成 3 名接觸者染疫，若航空業者有監管漏洞，交通部不排出祭出行政處分。（資料圖／記者張塵攝）
一名紐西蘭籍機師確診新冠肺炎，不過他無視防疫規定，造成 3 名接觸者染疫，讓台灣 8 個月零本土案例紀錄破功，交通部今（ 22 ）日為此召集所屬單位召開防疫應變會議，要求航空業者應落實防疫規定，若有監管漏洞不排除祭出行政處分，面對接下來的跨年、元旦大型活動，也要求相關單位研議各項防疫措施。
我是廣告 請繼續往下閱讀
交通部表示，今日召集所屬單位召開防疫應變會議，部長林佳龍會中指示，民航局全力配合並協助中央流行疫情指揮中心，對未依防疫規定落實居家檢疫及自主健康管理的航空業從業人員，由主管機關依傳染病防治法規定予以裁罰。
交通部指出，民航局應確實要求航空公司，嚴加落實經指揮中心核定的「國籍航空公司實施機組人員健康管控強化措施作業原則」。若有監管漏洞，將追究責任，除依傳染病防治法裁罰，情節嚴重者，將不排除對未落實防疫規定的業者，提出限縮航班等行政處分。

面對接下來的跨年、元旦大型活動，交通部同時要求各所屬單位，針對大眾交通運輸落實指揮中心公布之秋冬專案。除戴口罩、量體溫，亦請相關單位協調各場站提供消毒用酒精等裝置，並全力提高場站櫃台、座位、廁所及車廂內之清潔頻率；元旦迎曙光、台灣燈會等大型活動的主辦單位，也應早研議包括總量管制在內之各項防疫措施。

此外，交通部觀光局應加強要求旅行社，對冬季團遊補助、春節疏運孝親專案、以及一般出團，在交通、食宿、集體行程等遊程中，落實防疫旅遊之相關規定。明日交通部政務次長王國材明將再度召集會議，確認各單位防疫整備及落實情形。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

繼續作答
萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？

萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？

繼續作答
全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀