半夜搬桌椅！他貼公告：當好鄰居很難？　住戶回信氣炸了

若是遇到租屋處隔音不好，恐怕會遇到噪音干擾鄰居的問題。而近日一名網友就在臉書社團《爆怨公社》透露，鄰居經常在半夜搬桌椅，製造噪音，讓他非常困擾，只好貼公告相勸，更直問對方「當個好鄰居很困難嗎？」怎料，該住戶看到後則回貼「81字」手寫信，讓他看後完全沒有氣消，不禁直呼「要當惡靈居來，拎XX沒在怕的」。

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原PO發文表示，先前因為樓上鄰居經常在三更半夜搬桌椅，且沒下雨的時候也會聽到滴水聲，他忍無可忍，只好貼公告提醒樓上住戶，內容寫道，「誠摯邀請您有空到5樓來聽聽您每天三更半夜搬拖桌椅、乒乒碰碰、沒下雨滴水在屋簷的吵雜聲到底有多擾人，已經多次好言提醒，非但沒改善反而變本加厲，當個好鄰居很困難嗎？」

沒想到樓上住戶一看，便以「81字」回應，直指「5F住戶您好：繼上次反應，我們有注意降低聲音，但晚上我也聽到搬桌子聲、碰碰聲，加上隔音不好，所以不代表有聲音就是6F問題，至於水滴答聲會再請房東處理，謝謝。請留您電話，請房東與您聯絡。」

▲有網友透露，樓上鄰居時常半夜發出噪音，讓他忍不住貼公告相勸，而對方看後也以「81字」手寫信回應。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

而這封回信也讓原PO看後更怒，他透露，繼上次報警安靜沒幾天，昨（22）天又開始了，台南昨天沒下雨，但他從晚上8點下班回家就一直聽到樓上屋簷滴滴答答的聲響，到了12點忍不住上樓敲門，對方卻完全不敢回應也不開，他並質疑「等我下樓立馬沒水滴聲，你說他不是故意是什麼？」他更氣得直呼「要當惡靈居來，拎XX沒在怕的」。

對此，網友看法兩極，紛紛留言「有時候不見得是正樓上的問題」、「難道你不知道聲音是往上走的嗎？再加上牆壁會產生迴音，除了直接走路地板聲音，其它的聲音未必是樓上產生的」、「我現在就被樓上嘿咻聲吵起來，無奈又能怎樣」、「住公寓就有這樣的問題，我住頂樓半夜都還會聽到走路以及櫃子移動的聲音」、「固體傳導的聲音很難判斷是哪一戶發出來的，你或許真的誤會人了」、「惡鄰居有兩種，一種是發出噪音；一種是你沒做什麼事但他一直說你吵到他」。（編輯：許苡晴）