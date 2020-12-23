台灣再現本土確診！網神解「案771救全國」 驚人分析曝
台灣再現本土確診！網神解「案771救全國」 驚人分析曝
編輯中心/綜合報導
2020-12-23 11:23:00
台灣連續253天零本土確診紀錄破功，中央流行疫情指揮中心昨（22）日公布新增1例本土確診個案（案771），其因與案765的紐籍機師接觸而感染，兩人關係隨即引發外界關注。不過，就有網友於PTT上以「771根本救了台灣這個國家了吧」為題發文，在網路上引發一陣熱議。
中央流行疫情指揮中心於22日公布新增3名境外移入及1名本土確診，其中本土確診個案（案771）為紐西蘭外籍機師案765的友人，指揮中心亦公布紐西蘭籍機師的活動足跡，包括12月8日11點30分到12點30分新光三越台北天母店、12月10日18點30分到19點30分遠東sogo台北天母店、12月11日11點到12點好市多南崁店。曾於上述時間地點活動民眾應自主健康管理，12月25日前出現發燒、呼吸道症狀或嗅味覺異常請到指定社區採檢院所由醫師評估採檢。對此，就有一名網友於PTT八卦板上發文，表示不解為何一直有許多人砲轟案711，「可是你們有想過嗎？要不是771犧牲自己一個人的健康把765綁得死死的，讓765沒有時間到處趴趴走」。他認為，目前只出現一名本土個案，應該給案771獻上最高的敬意才對，「有沒有771救了台灣人的健康的八卦？」
貼文一曝光，隨即引來網友熱議，「有道理，一個中總比一串中好」、「好像很有道理」、「你這麼說好像有道理」、「的確算功大於過」、「犧牲小我啊」；但也有抱持不同看法，「771自己也感染了趴趴走有什麼區別」、「只有771嗎？771開枝散葉的樹枝圖呢？」
由於案765被爆在日本有了妻小，讓案771「廣達妹」身份遭受網友瘋傳熱議。對此，財經網美胡采蘋則發文澄清，表示接獲案711確診女員工同事訊息，指出案771與機師間「僅是一般朋友」，同事也擔憂正在面對病情的案711，可能會因「生病＋謠言」的雙重打擊導致情緒低落。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。