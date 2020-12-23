影／挺過難關　彰濱秀傳成立「風信子守護聯盟」

彰濱秀傳醫院為癌症康復者特別成立了「風信子守護聯盟」，讓癌症康復者與病友分享抗癌心路歷程，彰濱秀傳副院長李岳聰說，在面對癌症的路上，一個人走很辛苦，但一群人分享知識和經驗，彼此守護，將更有力量戰勝病魔。

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▲專科護理師指導病友種下風信子。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 23）

× ▲專科護理師指導病友種下風信子。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 23）

「風信子守護聯盟」癌症康復者關懷團體成立大會；由癌症希望基金會樂活舞蹈班的病友表演熱舞揭開序幕；接下來有三位癌症康復者與病友交流，感人的抗癌過程讓病友們心有戚戚焉；還有營養師教病友癌症康復後該怎麼吃才能營養均衡；最後所有參加的病友一起種下風信子，象徵「重生」。

彰濱秀傳醫院的癌症登記師「小孔」，32歲時親手「登錄」自己罹患甲狀腺癌的資料，當時她的小孩才1歲3個月大，為了陪孩子長大，她沒有時間流淚與悲傷，馬上幫孩子斷掉母奶，立即接受手術與治療，10年來學習跟癌症和平相處，勇敢挺過抗癌難關！

▲病友種下風信子後，許下願望。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 23）

× ▲病友種下風信子後，許下願望。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 23）

走過10年抗癌日子，「小孔」說，最難熬的就是接受碘131治療，出院後要跟老弱婦孺保持1公尺距離，因此她回到娘家居住，當丈夫帶著小孩來看她，她只能抱一抱就必須把孩子放下，年幼孩子馬上就哭了起來，「小孔」忍住淚水，知道必須堅強對抗癌症；如今小孩12歲了，為人母能夠看著孩子的成長，就是老天爺給的最好禮物。

65歲的阿輝，罹患大腸癌第三期，他是一位體育老師，對於生活作息正常且長期有運動習慣的自己罹患癌症，感到百思不解。他很慶幸從確診、治療、現在穩定追蹤期間，是一個醫療團隊在照顧，包括主治醫師、專科護理師、個案管理師、心理師等，每個人發揮不同的專業，照顧病人的身體和心靈，讓阿輝漸漸調整自己的步伐。

▲癌症希望基金會樂活舞蹈班的病友表演熱舞揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 23）

× ▲癌症希望基金會樂活舞蹈班的病友表演熱舞揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 23）

彰濱秀傳醫院癌醫中心劉育昌副院長說，病友們經過一場疾病的淬鍊，人生就像歷經冬眠後的風信子重生，癌症康復者們都可以更堅定的守護自己，也更會關懷別人，互相扶持，相信大家都能好好生活、一起健康變老。