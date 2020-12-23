華航防疫管理升級「違者解僱」 倫敦航線減班不賣免稅品
華航防疫管理升級「違者解僱」 倫敦航線減班不賣免稅品
記者陳致宇／台北報導
2020-12-23 18:04:57｜2020-12-23 18:05:07
中央流行疫情指揮中心要求民航局及航空業者加強管理「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，否則將會予以開罰，華航今（ 23 ）日回應，將升級機組員防疫管理，對於違反防疫規定情節重大者，將處以停職、甚至解僱；另因英國疫情嚴峻，華航 12 月 25 日台北－倫敦來回航班將照常飛航， 1 月 1 日航班取消，飛機餐改為防疫餐盒，並取消免稅品銷售服務。
華航表示，遵守中央疫情指揮中心規定，持續落實機組員執勤的防疫管理措施，包括量測體溫，配戴口罩、手套、隔離衣、護目鏡等防護裝備；在外站期間安排機場專用通道快速出入關、專用車輛接送、旅館加強清潔消毒，提供溫度計、抗菌防護噴液等組員防疫暖心包。華航指出，強化住房管理部分，機組員不得外出，安排房間內用餐，服務人員送餐至門口確保無接觸，並鼓勵全員安全報告，做到防疫無漏洞。另外建立組員健康自主管理系統及設置防疫專線，提供組員防疫諮詢，同時要求地勤代理商等第一線作業單位，進入航機必須配戴口罩及必要防護裝備，以確保機組員安全。
華航強調，為強化管理，將擴大關懷機組員的監管機制，提醒機組員勤洗手、使用酒精消毒；嚴格要求執勤全程戴口罩，違者將依員工獎懲規定從重議處；對於違反防疫規定情節重大者，將處以停職、甚至解僱，務必做到全方位保障機組人員安全，嚴格落實防疫。此外，由於英國疫情嚴峻，華航將依照指揮中心及民航局的規定調整倫敦航班，為協助英國僑民及留學生返台， 12 月 25 日台北－倫敦來回航班將照常飛航， 1 月 1 日航班取消，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫；當地時間 12 月 26 日返台的 CI082 航班，將採高規格防疫措施，主動發給每位旅客防護衣、口罩；機上餐點調整為一次性個人防疫餐盒及使用拋棄式餐具，飲品服務視旅客需求提供；且不提供免稅品銷售，減少人員接觸。