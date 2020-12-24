NBA／灰狼新科狀元首秀亮眼 力壓探花球三弟1分未得
NBA／灰狼新科狀元首秀亮眼 力壓探花球三弟1分未得
記者鍾東穎/綜合報導
2020-12-24 12:14:37
灰狼新科狀元Anthony Edwards今(24)日首度在NBA賽場亮相，即便不是先發但也上場超過25分鐘，貢獻15分，幫助灰狼擊敗活塞拿下首勝，力壓黃蜂探花「球三弟」LaMelo Ball，首秀1分未得。
Edwards賽前受訪談到NBA首秀感受不到緊張，相當自在，期待能拿下NBA首場勝利，今天在首節還有8分11秒時替補登場，並投進大號三分球拿下首分，全場12投5中，貢獻15分4籃板4助攻，灰狼終場以111:101擊敗活塞。而探花Ball的首秀則不太理想，此役在第一節剩下7分27秒替補登場，很快地傳出第一次助攻，讓Gordon Hayward飆進三分球，但個人得分始終無法破蛋，出賽16分鐘，5投0中包含3次三分球嘗試，貢獻3助攻2抄截1籃板，最終黃蜂以114:121不敵騎士。至於新科榜眼James Wiseman昨天首戰表現不遑多讓，勇士昨天擔綱新賽季開幕戰球隊出戰籃網，Wiseman擔任先發中鋒上場，以19歲又266天成為隊史最年輕的先發球員，出賽25分鐘13投7中，貢獻19分，僅次於一哥Stephen Curry。