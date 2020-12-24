川普退回2021年國防授權法　眾院將表決反對總統否決權

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美國媒體指出，川普反對法案的立場造成國會共和黨內部，在對總統的忠誠以及國防政策之間意見分歧。由民主黨佔多數的眾議院預計將在當地時間週一（28）採取行動，目前眾議院中430位議員必須有288票反對總統的否決權，才能夠順利推動立法。眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，目前仍不清楚會有多少共和黨同仁會反對總統的否決權。
如果川普對2021財政年度國防授權法的否決，沒有被眾議院投票反對，那麼參議院就不需再次進行投票；但如果眾議院成功反對總統否決權，參議院就必須週二（29）表決法案。美國參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）先前強調，該法案是為美國軍隊震攝中國的準備，並展現在印太地區的堅定立場。
美國參議院情報特別委員會副主席馬克·沃納（Sen. Mark R. Warner）對川普的否決發表聲明，譴責川普的決定「不可理喻」在其離開白宮前否決跨黨派共識的法案，對美國國家安全構成了嚴重威脅。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）也表示，川普的決定魯莽，且危害了美國軍隊、國家安全，並違背了國會兩黨議員的共識，同時透露，眾議院下週將會投票否決總統的否決權。