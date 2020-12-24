川普退回2021年國防授權法　眾院將表決反對總統否決權

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川普退回2021年國防授權法　眾院將表決反對總統否決權

國際中心林孝萱/綜合報導

2020-12-24 14:53:53

▲外媒聲稱川普或將召見密西根州的議會領袖，不排除是針對該州選舉結果提出商議。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普退回「2021財政年度國防授權法」，引發共和黨議員意見分歧以及民主黨人的批評。（圖／美聯社／達志影像）
美國聯邦參眾兩院相繼通過「2021財政年度國防授權法」（NDAA），法案內容包括持續性對台軍售、強化台美醫療夥伴關係等內容，法案涉及金額高達7405億美元，但現任總統川普於23日，以法案未涵蓋尊重退伍軍人、軍隊歷史為由否決了授權法案，並且批評該法案是「送給中國和俄國的禮物」。
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美國參議院在12月11日以84票贊成、13票反對，通過授權法案並在眾議院以壓倒性的票數通過。綜但總統川普23日致美國眾議院發表書面聲明，我不批准2021財政年度國防授權法，將該法案退回國會。美國總統川普在正式動用否決權前，反對國防法案未對《通訊法》（Communications Decency Act）第230條作出修改。
美國媒體指出，川普反對法案的立場造成國會共和黨內部，在對總統的忠誠以及國防政策之間意見分歧。由民主黨佔多數的眾議院預計將在當地時間週一（28）採取行動，目前眾議院中430位議員必須有288票反對總統的否決權，才能夠順利推動立法。眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，目前仍不清楚會有多少共和黨同仁會反對總統的否決權。

如果川普對2021財政年度國防授權法的否決，沒有被眾議院投票反對，那麼參議院就不需再次進行投票；但如果眾議院成功反對總統否決權，參議院就必須週二（29）表決法案。美國參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）先前強調，該法案是為美國軍隊震攝中國的準備，並展現在印太地區的堅定立場。
美國參議院情報特別委員會副主席馬克·沃納（Sen. Mark R. Warner）對川普的否決發表聲明，譴責川普的決定「不可理喻」在其離開白宮前否決跨黨派共識的法案，對美國國家安全構成了嚴重威脅。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）也表示，川普的決定魯莽，且危害了美國軍隊、國家安全，並違背了國會兩黨議員的共識，同時透露，眾議院下週將會投票否決總統的否決權。
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