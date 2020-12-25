萊豬闖關成功　民眾黨團：碾壓的是國民意志

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賴香伶說，對於此結果不令國人接受外，更不符合現在大家對於食安的要求，「對於這結果表達遺憾，也非常可惜」，食安就是國安，在今天來講，似乎又往後退了一步，這是覺得最可悲的地方。
賴香伶指出，民眾導團一直呼籲執政黨委員們，能以民意為依歸，對於黨意抵制、抵抗，今天看到林淑芬、劉建國、江永昌等委員，在幾個重要法案上選擇棄權，以民意作為按下表決器的決心，但要讓整個表決還有些調整，最起碼還缺5、6票以上，雖然現在只有2、3位，採取民意為投票機制，希望未來監督時，有更多執政黨委員能站在自己認定的原則上，而不是服從黨意去改變投票、站穩監督角色。
副總召張其祿也說，真的非常遺憾，可以看到執政黨以人數優勢完全碾壓所有在野黨，「其實今天碾壓不是在野黨，而是所有國民意志」。
張其祿痛批，現在政府能給很虛幻的說可以換到國際地位、加入經貿合作協議，甚至還威脅國人這樣不做恐造成非關稅貿易障礙等，真的懷疑這些東西要我們吞下萊豬、萊牛等，真的都換得到嗎？
張其祿強調，執政黨在比較重要的修法方向上，沒做到向人民負責，反而只是在指責在野黨，對於今天院會內亂象，真的很可悲、諷刺，等於執政黨、國民黨之間互相指責到底誰開放萊劑，到底是誰開放萊牛、來豬等，好像其實全部換了位置、換了腦袋，並沒真的為國人真的食品安全做任何把關。
張其祿表示，還是希望民眾黨作為小黨，會繼續努力，對於後續把關工作，看還有沒有可進行補正的，會繼續努力。
新聞來源為Newtalk 新頭殼