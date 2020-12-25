被酸「選市長格局大一點」　鄭運鵬：不因選舉逃避責任

修正草案，在七成民意的反對壓力下，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌都選擇棄權，不幫行政團隊背書，也引起黨團幹部不滿

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修正草案時，只在他們認同的部分，才跟著民進黨團運作，其餘都以棄權表達站在民眾這邊的立場。時間到了晚間將近7點，當時已經處理完9項行政命令、

修正草案，全都按照民進黨團的意志通過、或不予修法，當時立委們剛回到議場，準備再把剩下的100多案附帶決議都表決完。