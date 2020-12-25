被酸「選市長格局大一點」 鄭運鵬：不因選舉逃避責任
被酸「選市長格局大一點」 鄭運鵬：不因選舉逃避責任
記者吳承翰/台北報導
2020-12-25 11:11:22
立法院24日進行萊豬9項行政命令審查、《食品安全衛生法》修正草案、《學校衛生法》修正草案，在七成民意的反對壓力下，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌都選擇棄權，不幫行政團隊背書，也引起黨團幹部不滿。黨團幹事長鄭運鵬發文暗酸林淑芬「原來跑票就可以去過耶誕節」，林則回嗆「要選市長的人，格局不能太小」。鄭上午受訪時則回「用選舉威脅桃園勇者，這招是無效的。」
24日表決大戰，林淑芬、劉建國從上午表決《學校衛生法》修正草案時，只在他們認同的部分，才跟著民進黨團運作，其餘都以棄權表達站在民眾這邊的立場。時間到了晚間將近7點，當時已經處理完9項行政命令、《食品安全衛生法》修正草案、《學校衛生法》修正草案，全都按照民進黨團的意志通過、或不予修法，當時立委們剛回到議場，準備再把剩下的100多案附帶決議都表決完。當時鄭運鵬發文，僅簡短幾字寫道「原來，跑票就可以去過聖誕~」，暗酸幾位不跟著黨團運作的立委，一小時後，林淑芬發文回擊，指出聖誕節她通常都在跑攤中度過，還是被人提醒才知道有節慶，也說台灣是個"多元"文化的社會。林刻意將多元給標出來，似乎在暗酸民進黨總是要求立委一致投票，容不下多元聲音，最後更回酸鄭運鵬「要選市長的人拜託你格局不能太小，好嗎？」上午鄭運鵬在接受訪問時回道「最近很多人提到桃園市長選舉，對我來說當務之急是國家大事，美豬美牛是重中之重，我不會為了選舉去改變我該承擔的責任，該承擔的不該為了選舉去改變、迎合」。