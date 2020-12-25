快訊／新增4例境外移入！自菲、美、印尼等4國入境確診

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快訊／新增4例境外移入！自菲、美、印尼等4國入境確診

記者賴志昶／台北報導

2020-12-25 14:11:17｜2020-12-25 14:15:38

▲中央流行疫情指揮中心今（17）天召開臨時記者會，指揮官陳時中也針對萊豬爭議做出回應。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（25）召開臨時記者會，由指揮官陳時中公布新增的境外移入個案。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心今(25)日公布，國內新增4例境外移入COVID-19確定病例（案778至781），分別自菲律賓、印尼、巴基斯坦及美國入境。
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指揮中心表示，案778為菲律賓籍30多歲女性移工，今年12月10日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案12月23日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診；由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無須匡列接觸者。
案779為印尼籍40多歲女性，今年12月16日來台處理事務，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境當天即有流鼻水症狀，因自覺症狀輕微故未通報機場檢疫人員，入境後至防疫旅館檢疫；個案12月18日及19日陸續出現鼻塞、咳嗽症狀，自行服藥後症狀改善，因23日仍有咳嗽症狀通報，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；已掌握個案同班機前後二排座位旅客共11人，列居家隔離，機組員19人因有適當防護，列自主健康管理。

案780為本國籍50多歲男性，今年11月18日至巴基斯坦探親，12月14日起出現咳嗽症狀，曾於當地就醫；個案12月22日自巴基斯坦經杜拜轉機返國，23日入境，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，因仍有症狀，於機場主動告知檢疫人員並採檢，於今日確診；因個案同班機前後二排座位無其他旅客，且機組員已出境，故無須匡列機上接觸者。

案781為本國籍40多歲男性，長期於美國工作（前次自台灣出境時間為2019年10月），今年12月20日與家人一同返國，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案12月22日及23日陸續出現全身倦怠、流鼻水、發燒及喉嚨痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；已掌握個案接觸者共15人，其中3人列居家隔離、12人列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計122,555例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含120,245例排除），其中780例確診，分別為685例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號；確診個案中7人死亡、640人解除隔離、133人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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