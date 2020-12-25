拿納稅人的錢在國會打手遊 羅友志怒嗆余天「懶」豬立委
拿納稅人的錢在國會打手遊 羅友志怒嗆余天「懶」豬立委
新頭殼newtalk
2020-12-25 14:59:28
立法院昨日萊豬相關行政命令表決，資深媒體人羅友志透過YouTube貼出一段影片，民進黨立委余天在立院議場表決時，在座位上玩手機麻將，羅友志認為，其他綠委好歹敢拚，被叫萊豬立委也甘願，但余天拿納稅人的錢在國會打麻將，更無知、更可惡，怒批余天應叫「懶」、「爛」豬立委。
立法院會24日處理攸關進口含萊劑美豬、30月齡以上美牛的9項行政命令，以及《食管法》、《學校衛生法》修正草案，歷經10小時表決大戰，民進黨團以人數優勢取勝。此次處理9項有關萊克多巴胺美豬進口行政命令，包含動物用藥殘留標準、進口牛肉檢疫及查驗作業程序、美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定、散裝食品標示規定（2項）、散裝食品標示相關規定廢止案、包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定，以及農防字第1011473960號公告。
羅友志25日貼出一段影片，畫面中余天在立院議場座位玩手機麻將遊戲，立法院長游錫堃則在台上宣布開始表決，羅友志怒批，「人家好歹敢拚，被叫『萊』豬立委，也甘願！你這種尸位素餐，拿納稅人的錢在國會打麻將，更無知、更可惡！」最後更怒嗆余天應叫「懶」、「爛」豬立委。新聞來源為Newtalk 新頭殼