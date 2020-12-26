一杯麥當勞咖啡就搞定！聖誕神人級手作飲品引瘋傳

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一杯麥當勞咖啡就搞定！聖誕神人級手作飲品引瘋傳

記者洪晨鈺/綜合報導

2020-12-26 11:00:00

▲聖誕神人級手作咖啡甜品引瘋傳，竟然使用一杯麥當勞咖啡就全搞定。（圖／翻攝自Dcard）
▲聖誕神人級手作咖啡甜品引瘋傳，竟然使用一杯麥當勞咖啡就全搞定。（圖／翻攝自Dcard）

聖誕節剛過，不少人都精心準備了禮物給另一半，或是與朋友交換禮物，更有人選擇自己動手DIY，給對方最驚喜的暖意。日前有網友突發奇想，自己動手製作聖誕甜品送給女友，並分享食譜及超萌成品照，令人驚嘆的「神人級手法」在網路上瘋傳。

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1名網友日前在Dcard美食版分享，因為女友很愛過聖誕節，每年聖誕禮物總傷透他腦筋，今年突發奇想，因為女友喜愛咖啡口味的點心，上網搜尋後，決定自製作「聖誕咖啡」，用麥當勞咖啡變化出3道咖啡飲品，麥當勞咖啡搖身一變成為超暖心DIY聖誕禮物，也增添了聖誕大餐的樂趣，馬上收服女友芳心，也大方分享食譜，在網路上造成熱議。

▲神人級網友因為女友喜愛咖啡口味的點心，麥當勞咖啡搖身一變成為超暖心DIY聖誕禮物，變化出3道咖啡甜品。（圖／翻攝自Dcard）
▲神人級網友因為女友喜愛咖啡口味的點心，麥當勞咖啡搖身一變成為超暖心DIY聖誕禮物，變化出3道咖啡甜品。（圖／翻攝自Dcard）
不少網友提到，「可愛，我要吃掉那雪人」、「莫名少女心噴發，躺著的雪人好萌哦」、「看著好療癒」也有女網友說「請問你還有缺女友嗎」、「拜託，賜給我這樣的男人」、「請問現在當女友的號碼牌拿到幾號了」，還有網友打趣的說「我明明在看美食，為什麼有被閃的感覺」，很多網友也驚訝表示原來一杯麥當勞咖啡可以做出這樣的變化，直呼要快去買一杯。
▲網友自製耶誕雪人咖啡杯，造型可愛又好喝，引發網友讚嘆。（圖／翻攝自Dcard）
▲網友自製耶誕雪人咖啡杯，造型可愛又好喝，引發網友讚嘆。（圖／翻攝自Dcard）
該名網友分享，自己使用的是麥當勞的卡布奇諾來製作，結果意外發現麥當勞的奶泡相當濃密，白白一片就像是聖誕節下雪場景，搭上可愛的棉花糖雪人，就成了這個美美的作品，成功融化女友的心，化簡單為神奇就能充分展現出巧思，讓對方感受到心意，不失為一個方便的送禮選擇。
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