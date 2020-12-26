一杯麥當勞咖啡就搞定！聖誕神人級手作飲品引瘋傳

聖誕節剛過，不少人都精心準備了禮物給另一半，或是與朋友交換禮物，更有人選擇自己動手DIY，給對方最驚喜的暖意。日前有網友突發奇想，自己動手製作聖誕甜品送給女友，並分享食譜及超萌成品照，令人驚嘆的「神人級手法」在網路上瘋傳。

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1名網友日前在Dcard美食版分享，因為女友很愛過聖誕節，每年聖誕禮物總傷透他腦筋，今年突發奇想，因為女友喜愛咖啡口味的點心，上網搜尋後，決定自製作「聖誕咖啡」，用麥當勞咖啡變化出3道咖啡飲品，麥當勞咖啡搖身一變成為超暖心DIY聖誕禮物，也增添了聖誕大餐的樂趣，馬上收服女友芳心，也大方分享食譜，在網路上造成熱議。

▲神人級網友因為女友喜愛咖啡口味的點心，麥當勞咖啡搖身一變成為超暖心DIY聖誕禮物，變化出3道咖啡甜品。（圖／翻攝自Dcard）