諸羅山盃過關斬將　台中少棒首次冠軍

第23屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽24日在嘉義市立棒球場進行最終冠軍戰，台中市忠孝國小少棒代表隊沿路過關斬將，挺進最終賽，面對的對手為來自高雄市的桃源國小代表隊，在投手積極壓制及打擊發揮實力，忠孝國小最終不負眾望以6比0擊敗對手，勇奪台中少棒在諸羅山盃賽事史上的首次冠軍。

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中市府運動局長李昱叡表示，這次諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽分為高年級組（國小五、六年級）189隊、低年級組（國小四年級以下）60隊，共有249隊的全國少棒勁旅齊聚較勁，台中則派出忠孝、力行、塗城、上楓、光隆、春安、豐田、北勢及軍功等11支國小少棒代表隊參賽。

李昱叡指出，這次奪冠的忠孝國小代表隊在預賽依靠團隊戰力，在分組預賽、複賽及四強決賽沿路過關斬將，最終不負重望擊敗來自高雄市的桃源國小，奪得賽會辦理以來的台中第一座冠軍金盃，也是校史第一座，同時也是台中少棒史上的第一次，是台中少棒的驕傲，期許選手能夠持續努力，為棒球運動爭光。

運動局說，在個人獎項部分，選手吳映賢獲得打擊獎第三名，洪靖翔獲得敢鬥獎，陳彥辰獲最有價值球員獎；最佳九人獎則有吳映賢、鄭右宏及潘智謙選手獲獎；運動局感謝體育總會棒球委員會主委張廖萬山親自到場幫小朋友加油打氣。

運動局表示，市府推動台中棒球運動不遺餘力，支持台中市體育總會棒球委員會發展基層三級棒球計畫，舉辦包括人言盃、金龍盃、主委盃、學生聯賽、LLB挑戰者盃身障兒童公益棒球賽、迷你棒球賽等多場棒球賽事與研習，邀請來自各地的優秀棒球好手到台中切磋交流，提升台中棒球運動風氣。