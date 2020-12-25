影／6國境外生大手牽小手　村上國小展多元文化交流

聖誕節佳節，明道大學今（25）日帶領印尼、泰國、越南等6個國家的外籍生，前往彰化縣村上國小舉辦活動，讓小朋友穿上不同國家的服飾，及學習各國的問候語和聖誕快樂的發音，一同度過難忘的節日。

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▲墨西哥同學裝扮成聖代老公公分送禮物。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 25）

× ▲墨西哥同學裝扮成聖代老公公分送禮物。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 25）

10名外籍生以聖誕節主題，設計遊戲、服裝體驗、字卡遊戲，舞蹈等活動，與村上國小350名師生分享異國文化，透過舞蹈、字卡遊戲，讓小朋友學習節慶相關英文單字；外籍生也分享不同國家的問候語，讓學童體驗不同國家的民族服裝，開啟小學生探索世界的欲望，現場氣氛溫馨又歡樂。

明道大學以多元方式推動文化交流，鼓勵外籍生走出校園分享母國文化，10位來自菲律賓、墨西哥、越南、泰國、印尼及史瓦帝尼的外籍生，到村上國小舉辦國際文化交流活動，以聖誕節為主軸，以英語帶動單字遊戲、舞蹈，小朋友在遊戲關卡的英語環境中，除了玩得開心、體驗聖誕節活動，也學習到跟聖誕節相關的英文單字。

▲英語競賽遊戲遊戲。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 25）

× ▲英語競賽遊戲遊戲。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 25）

外籍生們教小朋友們說六個國家的「早安」、「你好」等問候語，介紹不同國家的民族服裝，並讓他們穿著不同國家的服裝，體驗異國文化，小朋友認真專注的聆聽與熱情的回應，尤其全場師生隨著聖誕歌曲一起跳舞，讓活動氣氛HIGH到最高點。

▲印尼同學介紹該國民族服裝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 25）

× ▲印尼同學介紹該國民族服裝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 25）

來自史瓦帝尼的王希浦說，台灣人對外國人很友善，會詢問他來自哪個國家，但是有很多人不認識他的國家，因此他很喜歡參與學校的國際文化分享活動，可以介紹自己國家的風俗特色、傳統舞蹈、地理位置、民俗服飾、慶典儀式等。會懂得與小學生順勢互動，是來自於多次到家扶中心教小學生踢足球的經驗累積。

▲外籍生分享不同國家的聖誕快樂文字。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 25）

× ▲外籍生分享不同國家的聖誕快樂文字。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 25）

村上國小校長黃宏田表示，小朋友難得有機會一次接觸到來自6個不同國度的外國人，這些不同膚色的大哥哥、大姊姊的來到，引起他們的好奇心，尤其是在外籍生熱情及豐富的肢體語言的帶動下，小朋友們全程都認真聆聽，相信已在他們小小心靈中建構起世界的拼圖，也開啟小學生探索世界的欲望。