連勝文談民進黨萊豬政策 行事宛如「黑社會」
記者 陳弘志 / 台北報導
2020-12-25 18:49:28
國民黨智庫副董事長連勝文25日受訪談到民進黨對美國「萊豬進口」的承諾，以及立法院民進黨團要求黨籍立委一致性投票，他以「黑社會」來形容。
連勝文表示，民進黨強行在立法院通過萊豬進口的行政命令，好像「交保護費」的概念，因為這樣才能向世界強權交代。他表示，民進黨政府買軍火，好比付保護費，龐大的軍武交易金額，可能可把全亞洲一半的豬肉都買走，但即將接任美國總統的拜登（Joseph Robinette Biden Jr.）已經對外公開說，在美國國內狀況沒有改善下，目前不會與其他國家簽署國際貿易協定，這已經公開打臉蔡英文總統，根本不是這麼一回事。連勝文說，這好比大哥叫你做，小弟只能乖乖做。他說，談到黑社會，大家可能不會了解，也只有他們（民進黨）才會了解。談到立法院民進黨團要求黨籍立委一致性投票，連勝文說，依照黑社會的做法，只要沒有按照老大哥指定的做法，他們就會處理，這個組織就是這樣。
連勝文建議，現在個人能做的，只有根本不買萊豬，大家都去支持台灣本土豬肉，如果大家都拒買標示不明的美豬，即便是世界強權，也拿我們沒辦法，這是最有效的方法。另外，有關國民黨立委蔣萬安參選台北市長議題，連勝文表示，依照黨內機制，若是有人要參選，大家可以先協調，如果協調成功，就可以不必初選，但一定要維持公平公正的機制。如果大家認為時程可以提早，他沒有意見，但制度必須能被大家遵守，且都能心服口服。連勝文說，如果有人支持蔣萬安，就不要害他（蔣），讓他不要有內部整合的問題。