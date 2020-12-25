P聯盟／新竹攻城獅隊史首戰　全隊穿上最新「柯神」戰鞋

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UNDER ARMOUR於12月1日宣告Stephen Curry個人品牌「CURRY BRAND」正式成立，隨著CURRY BRAND的誕生，12月18日也將推出Stephen Curry全新籃球鞋CURRY FLOW 8，由Stephen Curry親自參與設計與研發，與UNDER ARMOUR共同打造首雙使用創新 「UA FLOW」科技中底的籃球戰靴，捨棄傳統的橡膠外底、給予球鞋輕盈、敏捷、抓地及舒適四大非凡腳感。
此回特別邀請到知名藝術家 Matthew Clayburn操刀設計宣傳視覺，透過張揚的線條展現Stephen Curry源源不絕的力量，強調Stephen Curry成功翻轉世人對籃球比賽的制式印象，展現主宰全場的爆發力。全新的品牌「CURRY BRAND」將以顛覆想像的無外底「CURRY FLOW 8」，一同帶領所有運動愛好者們CHANGE THE GAME FOR GOOD，徹底顛覆球場、改變世界規則。
籃球鞋需要足夠的柔軟特性來幫助吸收地面衝擊力，傳統緩震發泡中底容易刮傷、磨損，因此絕大多數球鞋會在外底鑲嵌一層橡膠材質來加強鞋底的防滑與耐磨度，但具有一定重量的橡膠往往會給予足部額外的負擔。經過不斷的科學實測，UNDER ARMOUR於2020年推出兼具緩震與抓地力的全新中底科技「UA FLOW」，並首次運用在CURRY FLOW 8籃球鞋款。捨去橡膠外底的阻礙，CURRY FLOW 8提供無法置信的輕盈感受，讓球員可以在球場上自由起跳，減輕負擔的腳感更能提升敏捷程度，幫助運動員在場上靈活反應！即便沒有橡膠外底的防護，仍然可以帶來極佳的抓地力與絕佳的柔軟回彈，幫助運動員創造更多出手機會，貫徹全場卓越表現！
CURRY FLOW 8此次邀請到知名藝術家Matthew Clayburn操刀創作全新視覺形象，透過生動活潑的線條輪廓，展現出Stephen Curry在球場上疾風出手的爆發力，也繪製出CURRY FLOW 8輕盈起跳的腳感意象。Matthew Clayburn以創作知名籃球人物肖像最為著名，畫風融合獨特文化、街頭藝術以及對社區的熱愛。
Stephen Curry注意到Matthew Clayburn的創作，從中感受到他們擁有同樣的熱情及回饋社區的信念，於是邀請Matthew Clayburn為「Curry Flow 8」創作形象視覺。Matthew Clayburn也表示：「我堅持著自己的標準與原則，全心全意投入我所做的一切。藝術就是我的工具，就像籃球之於Stephen一樣；不管是籃球還是藝術，它們都可以使我們的社區與生活變得更加美好，並持續影響我們身邊的人。」
Stephen Curry與Matthew Clayburn擁有共同的理念與價值觀，也期待透過品牌影響力持續奉獻心力並回饋於需要幫助的社區。