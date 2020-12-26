教宗耶誕文告　籲疫情中勿讓利益凌駕愛的法則

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教宗耶誕文告　籲疫情中勿讓利益凌駕愛的法則

中央社

2020-12-26 10:28:07

▲教宗方濟各在耶誕文告中說，政治及商界領袖不可讓市場力量和專利法妨礙所有人取得新冠病毒疫苗，並譴責民族主義及「極端個人主義的病毒」。（圖／美聯社／達志影像）
▲教宗方濟各在耶誕文告中說，政治及商界領袖不可讓市場力量和專利法妨礙所有人取得新冠病毒疫苗，並譴責民族主義及「極端個人主義的病毒」。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社梵蒂岡25日綜合外電報導）教宗方濟各在耶誕文告中說，政治及商界領袖不可讓市場力量和專利法妨礙所有人取得2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，並譴責民族主義及「極端個人主義的病毒」。
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羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）循傳統宣讀「致全城及全球」（Urbi et Orbi）耶誕文告。考量到當前的疫情，他在聖伯多祿大殿（St. Peter'sBasilica）降福廳（Hall of the Benedictions）的讀經台上宣讀文告，現場僅有約50名戴口罩的梵蒂岡人員在座，過程透過網路播放，而不是像往常那樣在大殿的中央陽台上，於數萬人面前宣讀。
路透社報導，這篇文告的重心放在疫情及其社會和經濟效應上，方濟各呼籲全球團結、協助苦於衝突和人道危機的國家。

他說：「生態危機和嚴重的經濟及社會不平等標記了歷史上的這一刻，冠狀病毒疫情又加重了這種情況，對我們而言，更重要的是承認我們彼此都是手足。」

方濟各強調健康是國際議題，顯然是在批評所謂的「疫苗民族主義」。聯合國官員擔心，如果窮國要等到最後才取得疫苗，這種意識形態會讓疫情惡化。

方濟各說：「我乞求所有人、國家元首、企業和國際組織，促進合作而不是競爭，替每個人找到解決方案，讓所有人都能獲得疫苗，尤其是世界各地最脆弱、最需要幫助的人。」

他還說：「我們不能認為自己比他人重要，任憑市場力量和專利法凌駕愛的法則和人類健康。我們不能讓封閉的民族主義阻礙我們像真正的人類家庭那樣生活。」

方濟各顯然還批評那些以個人自由為由而不願戴口罩的人，這種心態在美國等國家並不少見。他說：「我們也不能讓極端個人主義的病毒戰勝我們、讓我們在受苦受難的手足面前冷漠以對。」

他在今天的談話中說：「祈望伯利恆之子幫助我們展現慷慨、能支持及幫助他人，尤其是對那些因疫情引發的經濟效應而處於弱勢、患病、失業或正經歷困境的人，還有在封鎖期間遭受家暴的女性。」

方濟各也替敘利亞、葉門、利比亞、南高加索的納戈諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh）、南蘇丹、奈及利亞、喀麥隆、伊拉克等衝突頻仍之地呼求和平與和解。他預定於2021年3月初訪問伊拉克。
方濟各也祈求處於人道危機或天災中的布吉納法索、馬利、尼日、菲律賓、越南人獲得安慰。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1091226
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